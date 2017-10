5 razones para probar la copa menstrual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El tema de la menstruación fue, por mucho tiempo, un tabú en nuestra sociedad, pero ahora, más que nunca, podemos hablar abiertamente sobre ello y discutir nuestras opciones de salud reproductiva, así como las herramientas que utilizamos para lidiar con nuestro ciclo menstrual.



Uno de los productos más subestimados es la copa menstrual. Y a pesar de que han estado en existencia desde el siglo 19, las mujeres, o no se atreven a utilizarla por miedo o pena, o simplemente desconocen sus grandes beneficios.



Son mejor para tu salud vaginal



Muchos productos menstruales están llenos de químicos destinados para neutralizar el olor menstrual, pero esos químicos, también pueden poner en peligro tu salud si los utilizas con frecuencia.



Según un estudio americano, la piel vaginal, por ser TAN delgada, puede fácilmente absorber los químicos tóxicos de tampones y causar problemas como crecimiento de tejido anormal e infecciones vaginales.



La salud vaginal es súper importante… ¿Por qué ponerla en riesgo cada mes? Entre menos químicos, mejor.



Más protección, menos distracción



Tu periodo es natural, pero no deberías interrumpir tu día por miedo a mancharte. La mayoría de las mujeres que usan la copa menstrual dicen que el producto evita goteras por 6 a 12 horas, mientras que los tampones y pantiprotectores deben cambiarse cada 3 a 4 horas.



Mejores para tu bolsillo



Aproximadamente gastamos entre 20 y 40 mil pesos en toallas femeninas en nuestra vida; puede ser más o menos, dependiendo de la marca que utilicemos, así como de los días de nuestro periodo. Pero estoy hablando de toallas femeninas, no de medicamentos para los cólicos o la ropa interior que debemos comprar por haber manchado la anterior, etc.



Sin embargo, la copa menstrual está a $150 pesos y puedes usarla todo el año sin reemplazarla hasta que creas que es hora de hacerlo. ¿Te imaginas el ahorro?



Son eco-friendly



Es difícil conceptualizar el impacto ambiental que tienen los tampones y toallas sanitarias cuando se tiran una a la vez. Se estima que las mujeres que menstrúan usan entre 5 mil y 14 mil tampones en su vida. Según la Agencia de Protección Ambiental, se espera que la mujer promedio produzca alrededor de 28 mil 310 kilos de basura menstrual.



Cumple con las necesidades de todas



Las copas menstruales generalmente tienen UN sólo tamaño porque son súper flexibles, pero hay compañías que ofrecen diferentes tamaños, por ejemplo, para mujeres con endometriosis o quienes hayan dado a luz.