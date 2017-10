Razones alarmantes para dejar de comer tanto azúcar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sabemos que comer mucho azúcar es malo, pero la mayoría no está al pendiente de cuánto azúcar deberíamos comer… y desafortunadamente tiene que ver con más aspectos de nuestra salud de lo que imaginábamos.



Existen muchas cosas alarmantes que pueden suceder si continuamos consumiendo cantidades exorbitantes de azúcar… y conocer los efectos negativos podrían motivarte a informarte más y hasta evitar el hábito que podría hacerte mucho daño a largo plazo.



La razón principal por la que todos queremos reducir el consumo de azúcar, es porque es simplemente una sustancia adictiva libre de nutrientes. El azúcar está causando más enfermedades prevenibles, que el cigarro, el alcohol y todas las demás drogas combinadas.



Simplemente no hay ningún valor nutricional en el consumo de azúcar, y el daño causado por éste es abrumador.



Problemas de humor y ansiedad



Las personas que consumen niveles altos de azúcar tienden a desarrollar depresión y ansiedad. Entre el 80 y 90% de tu serotonina se produce en el intestino para ser utilizada por el cerebro. Cuando comemos azúcar en exceso, se provoca una reducción de serotonina, lo cual provoca mal humor y ansiedad, entre otras cosas.



Infecciones vaginales



El azúcar puede provocar cambios en tu salud sexual. Es común que las mujeres sufran una que otra infección por cándida en sus vidas. Sin embargo, el azúcar alimenta a la cándida, y una sobrepoblación de cándida provocará muchas infecciones vaginales.



Hígado graso



La fructosa es muy difícil de procesar en el hígado, y se utiliza para crear grasa. Esto puede provocar el tan popular “hígado graso,” que en muchos casos, es más dañino que el alcohol a largo plazo.



Las cantidades de azúcar que consumimos en México es la razón número uno por la que muchas personas que NO beben alcohol o beben poco, todavía son diagnosticadas con esta enfermedad. Y lo peor del caso es que esto ocurre en personas que tienen un peso saludable.



Colesterol alto



Preocúpate menos por los huevos y el camarón, y más por el azúcar, el verdadero culpable del colesterol alto. Cuando el cuerpo se inflama, el colesterol secreta una especie de curita para los vasos sanguíneos. Y como sabrás, el azúcar es la causa principal de tal inflamación.



Intestino permeable



El azúcar cambia el microbioma intestinal de una manera que aumenta la permeabilidad intestinal, también conocida como: síntomas de Síndrome de Intestino Permeable, que incluyen:alergias, excema y priosasis.



El azúcar añadido alimenta la levadura y bacterias dañinas que pueden perjudicar la pared intestinal, creando así un intestino permeable.



Ceguera



Los picos de azúcar crónicos están relacionados con la diabetes tipo 2 y, por ende, con una falta de visión o ceguera. La retinopatía diabética es una afección caracterizada por un daño a los vasos sanguíneos de la retina que puede provocar hemorragia o pérdida de líquido en el ojo.



Esto puede provocar visión borrosa y distorsionada. Cuando la glucemia crónica no se trata, la retinopatía diabética avanza, provocando finalmente un daño ocular permanente.