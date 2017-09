Frida impone moda entre mascotas

(Tomada de la Red)

Las redes sociales se llenaron de imágenes de perros caracterizados de la famosa perrita rescatista.Tras el sismo del 19 de septiembre con magnitud 7.1, la ayuda por parte de rescatistas para sacar con vida a las personas atrapadas en los edificios colapsados de la CDMX no se hizo esperar.Pero no solamente personas llegaron para ayudar, con ellos los perros rescatistas procedentes de diferentes partes de la república e incluso de diferentes países del mundo.Fue así como llego Frida, la perrita labrador de siete años que ha rescatado, durante toda su carrera, a 12 personas con vida y ha ayudado a localizar el cuerpo de más de 41 víctimas, más que cualquier otro perro rescatista mexicano.Con sus grandes lentes, botitas en las cuatro patas y chaleco de la Marina, conquisto los corazones de los capitalinos, en medio del luto por el que atraviesa el país, en Internet llueven los homenajes a este adorable y valiente can.