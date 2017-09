Cinco errores comunes al cocinar pollo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El pollo es uno de los alimentos consentidos de los mexicanos, se prepara de distintas maneras y con deliciosas recetas, pero, también es sabido que es una de las carnes que más se maltratan a la hora de cocinarlas.



Usar de más

No sobrecargues tu sartén. El sabor y textura del pollo se puede perder si abusas de la cantidad al cocinarlo. Para lograr la cocción ideal si se cocina en el sartén, es mejor hacerlo por partes pequeñas.



No dejarlo reposar

Déjalo reposar por 30 minutos fuera del refrigerador. Nunca debemos cocinarlo después de recién salido de la nevera, lo más probable es que no se termine de cocinar bien por dentro o quede reseco, en lugar de jugoso y tierno. Son sólo unos minutos que hacen una gran diferencia.



Retirar piel y huesos antes de cocinar

Esta es una práctica muy común, ya que no tenemos intención de comer la piel y los huesos, pero ¿qué creen? si lo cocinamos completo, obtendremos un pollo más jugoso, sobre todo si se hace al horno o en las brasas.



Limitar el uso de condimentos

No hay que dar por hecho de que menos es mejor, escatimar en condimentos no es la opción cuando se trata de cocinar pollo. Tampoco hay que sobrepasarse, pero sí utilizar la cantidad adecuada de sal, limón, ajo y hierbas frescas, siempre le dará un gran sabor.



Sobrecalentar

Con esto sólo lograrás un pollo seco y no muy apetitoso. Es preferible cocinar a una temperatura adecuada, depende si se hace en horno, sartén u olla, ser paciente y no echar a perder una buena comida. Las aves deben alcanzar una temperatura mínima de 74°C.