¿Estrés y nervios después del sismo?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los padecimientos psicológicos como consecuencia de los desastres naturales pueden desencadenar diversas reacciones. Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre han hecho que ciudadanos presenten sensaciones como temor al escuchar cualquier ruido fuerte, la sensación de que tiembla todo el tiempo, falta de apetito, entre otros.La doctora en psicología Hilda Paredes Dávila, integrante de las Brigadas de primeros auxilios psicológicos, apoya con terapia psicológica en los albergues y alrededores de los edificios derrumbados, señala cómo actuar ante las afectaciones psicológicas que dejaron los recientes desastres naturales.1. ¿Cómo controlo la sensación de mareo permanente?Hay que reconocer que es un respuesta que se genera debido al temor que provocó el sismo, y se incrementa cuando nos encontramos en el lugar donde “nos tocó” el temblor y al bajar la vista y la cabeza. Los ejercicios de la respiración, ayudan a disminuir esta sensación.2. ¿Qué hago si pienso que cualquier ruido es la alerta sísmica?Hay que racionalizar que ese sonido no está de manera permanente, está en el recuerdo asociado al momento de shock. Escuchar música, leer y poner atención en los sonidos, de una manera racionalizada3. Estar en el lugar donde sentí el sismo me da ansiedad. ¿Qué hago?Es necesario guardar la calma. Hay que ubicar los puntos de seguridad, en la casa,escuela y trabajo, de este modo la ansiedad disminuirá la saber en qué puntos ubicarse, en caos de otro sismo. La ansiedad se incrementa al oscurecer, por eso es necesario mantenerse cerca o en contacto con los seres queridos en este momento.4. ¿Qué si no he podido dormir bien tras el sismo?Desde que habilitaron la atención psicológica a las víctimas del sismo del 19 de septiembre, Paredes Dávila ha detectado que los afectados piden más ayuda en la noche, y es también cuando las personas se resisten a dormir “hemos detectado que las personas más afectadas por el sismo, como lo son aquellas que vieron su casa o centro de trabajo derrumbarse, tienen familiares muertos o desaparecidos, identifican el dormir como un estado de vulnerabilidad y prefieren mantenerse en alerta permanente”.La sugerencia ante el padecimiento es no tomar café o refresco, sustituirlo por un té de hierbas relajantes que sea natural, no de sobre. No ver noticias sobre el siniestro en televisión o internet antes de dormir, es mejor leer lo que nos guste para estimular los ojos y mantenernos atentos a la lectura y no a los efectos del sismo.5. ¿ Que hago si he perdido el apetito después del sismo?Comer es un proceso indispensable, sin embargo, muchas personas al ver los efectos mortales y daños estructurales que ha dejado el sismo, han dejado de comer con regularidad. Si ese es tu caso lo recomendable es comer pequeñas colaciones de fruta, verduras y semillas, así como beber té relajante de hierbas naturales.6. ¿Que hago si no quiero separarme de mis seres queridos?Hay que entender que tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana, sin embargo, si te cuesta separarte de tus seres queridos es necesario platicar de manera constante con tu familia y en los casos de separación, saber en qué lugares nos podemos localizar.7. ¿Cómo transmitir seguridad a los niños?La doctora Paredes Dávila señala que es necesario escuchar qué les preocupa a los niños, y hacerles saber si están en casa o la escuela es porque son lugares seguros. Los infantes necesitan expresar lo que sienten tras el sismo, ya se con dibujos, juegos o palabras es sumamente importante para liberar sus temores.8. ¿Cómo disminuir la angustia de un adulto mayor?Al igual que los niños, hay que escucharlos y comprender a los adultos mayores, y hacerlos sentir que hay personas al pendiente de su estado de ánimo, y que en momentos de crisis habrá alguien al pendiente de su seguridad.9. ¿Qué hacer si tras el sismo no se me quita el dolor de cabeza?La psicóloga Patricia Dávila señala que los dolores de cabeza permanentes después de un desastre natural, pueden ser un síntoma de la presión arterial alta. “Hay que acudir al médico a medirse la presión, para que sea un especialista el que indique que medicamento tomar si es que se requiere”, recomienda Davila.FUENTE: Eme de Mujer