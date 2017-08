¿Cuáles sapos son venenosos?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El veneno en los anfibiosLo primero que queremos comentar es que la mayoría de los anfibios son venenosos. Eso sí, esto no quiere decir que sean peligrosos para la salud de los humanos. Solo unos pocos de estos animales invertebrados pueden afectar la salud de las personas.Los anfibios suelen secretar el veneno ante situaciones amenazantes. Este veneno suele producir poco más que irritación en la boca de los depredadores, que dejan ir a sus presas ante esta acción de defensa.Los sapos no son peligrosos para el ser humanoEn cuanto a los sapos, la mayoría de las especies tienen venenos inofensivos para el ser humano y de hecho, son buenos aliados del hombre. Por ejemplo, estos animales son efectivos a la hora de controlar las plagas de insectos y de ciertas clases de invertebrados en el campo. Lo máximo que puede ocurrirte si coges un sapo venenoso es que se te irriten los ojos o la boca si estos entran en contacto con el veneno. Por tanto, por precaución, si tocas un sapo no olvides lavarte las manos de inmediato.Sapos peligrosos para las mascotasEs importante que tengas en cuenta que algunas especies sí que pueden llegar a ser peligrosas para las mascotas. Algunas, incluso, pueden causarles la muerte. Es el caso del sapo del Desierto de Sonora o del Río Colorado y el sapo Marino o de Caña. Por suerte, esos sapos se encuentran lejos de aquí: California, Arizona, Texas, Florida, Hawái y otros lugares tropicales.FUENTE: https://animalmascota.com/los-sapos-son-venenosos/