APPS para el cuidado de las mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

5. Pet Manager: esta aplicación es perfecta para llevar al día las necesidades de tu mascota. Aquí puedes registrar los chequeos con el veterinario, vacunas, medicinas y otras actividades del diario vivir de la mascota. Además, puedes llevar el control de su información de peso y avances para ir controlando todos sus procesos. También puedes fijar los recordatorios que necesites para no pasar por alto alguna necesidad de tu mascota.4. Cats Nutrition Calculator: nos permite estimar la cantidad de comida necesaria para nuestro gato en función de parámetros como su tamaño; así como averiguar el costo diario o mensual de los alimentos y el peso estándar que debería tener nuestra mascota dependiendo de la raza. También ofrece consejos de entrenamiento para cuidar la salud física del animal.3. Pet Master Pro: es una ‘app’ que ayuda a todos los dueños a llevar un orden en todo lo relacionado con tu mascota, desde sus documentos legales, citas con el veterinario, medicamento o alergias. Es, definitivamente, una aplicación para que no se te escape nada. Además, si eres de los que tiene varios animales en casa, esta ‘app’ no tiene límite en cuanto al número de mascotas que puedes añadir. Sólo tendrás que introducir la raza, sus fechas de nacimiento, así como si tienen alergias a algunos elementos. La aplicación tiene un precio para Android y es gratuita para iOS.2. Pet First Aid: es ideal para ayudarte a atender a tu mascota en casa ante pequeñas complicaciones de su salud. Aquí podrás encontrar consejos de primeros auxilios para perros, gatos, pájaros o hámsters. Las recomendaciones que te da esta ‘app’ serán suficientes mientras llegas al veterinario.1. Pety: busca que los dueños de las mascotas controlen con alertas las necesidades de nutrición, salud y belleza de sus perros y gatos. En ella puedes hacer seguimiento del cuidado de su mascota y tener el recordatorio de vacunas y desparasitaciones. Aquí encontrarás cuáles son las vacunas necesarias para tu mascota y la explicación para saber para qué sirve cada una; además, recuerda cuales son las fechas en que estas deben ser aplicadas. En caso de que el dueño no tenga el tiempo para desplazarse hasta la clínica, ‘Pety’ le proporciona un veterinario a domicilio.También te recordará cuándo le toca el baño a la mascota y te brindará tips para que lo hagas de la mejor manera. Para cumplir con su objetivo, ‘Pety’ solicita al usuario información básica sobre su mascota y comienza a hacer porcentajes, crea alertas sobre lo que le hace falta y genera recordatorios.FUENTE: https://www.elheraldo.co/ciencia-y-tecnologia/mascotas-wasapea-top-5-de-apps-para-el-cuidado-de-los-animales-385949