Conoce a la raza Beagle

Descripción: Similar al Harrier, pero con extremidades más cortas; resistente, activísimo, de estatura comprendida entre 33 a 40 cm. Tiene la cabeza potente, pero no grosera; trufa negra, con orificios nasales muy desarrollados; cráneo en forma de cúpula; hocico paco puntiagudo; stop marcado. Los ojos color marrones, o avellanas, de espresión dulce; orejas largas y caídas contra la mejilla; cuello bastante largo con ligera papada; muslos muy musculosos; pies redondos y fuertes. Referente al manto existen dos variedades de Beagle: de pelo liso, no demasiado fino, y de pelo duro. Colores: azul con atigraduras negras, blanco, negro, anaranjado fuego, tricolor, al igual que los demás Hound, se admiten todos los colores. Caracter: Afectuoso, alegre, limpio, tranquilo, simpático, de voz armoniosa.imposiciones sino las colaboraciones. Utilización: Está especializado en la caza de liebre, el faisán, la codorniz, pero ha sido también empleado para capturar peces. Ha tenido momentos de gran popularidad incluso como perro de compañía. Existe una variedad enana del Beagle, el Beagle Elizabeth, cuya estatura no supera los 30 cm, con un peso apenas de 10 kg. Antiguamente los cazadores llevaban el Beagle enano dentro de la cesta colgada a la silla de los caballos. Foto: Tomada de la Red