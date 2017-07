¿Sabemos quién está detrás de la cerveza que tomamos?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En muchas ocasiones no sabemos con certeza si la cerveza que tomamos fue fabricada por un gigante industrial o si se trata de una empresa independiente mexicana la que está detrás del proceso, pero ¿cómo lo averiguo?La Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex) con la finalidad de despejar confusiones entre los consumidores, pero sobre todo en defensa de las cerveceras independientes y artesanales, decidió crear un sello que certifica y garantiza que la cerveza que lo porta, proviene de una empresa independiente.Elizabeth Rosas, presidente del consejo de Acermex, comentó que entre más personas conozcan y busquen estos sellos, será mucho más fácil identificar las cervezas artesanales e independientes.Acermex otorga el sello a las cervecerías afiliadas para que lo puedan utilizar en todas sus marcas, pero para poder obtenerlo deben cumplir con tres requisitos:Deben ser artesanales, es decir, que la cerveza debe producirse con materiales de alta calidad y ser 100% malta.También deben ser independientes, no pertenecer a las empresas dominantes del mercado en más de un 25%.Y por último, ser mexicanas.La próxima ocasión que pidas una cerveza en algún bar o restaurante, no te olvides de buscar el sello y así apoyar a estas empresas.