Si quieres prevenir el acné evita estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si bien otros detalles como: Hormonas, células muertas, etcétera, también influyen en la piel, si tienes una dieta desequilibrada puedes tener acné. Una opción es recurrir al dermatólogo, pero el efecto de los medicamentos será provisional si consumes en exceso estos alimentos:



Lácteos: Causan desequilibrios hormonales ya que contienen precursores de testosterona que estimulan la sobreproducción de aceite de las glándulas sebáceas, esto genera la aparición de acné. Aquí también podemos incluir el chocolate, pero no por el cacao, sino por la leche y el azúcar con el que se mezcla.



Azúcar: El alto índice glucémico provoca que el cuerpo libere una gran cantidad de insulina y otras hormonas, lo cual estimula la producción de grasa y la piel se inflama.



Alcohol: Desbalancea los niveles de azúcar y agrava el acné. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas complica la labor del hígado, el cual tarda en eliminar las toxinas y no puede depurar la sangre por completo.



Huevo: La yema tiene un alto contenido de grasas que, al igual que los lácteos, sobre producen las glándulas sebáceas y como resultado brota acné y espinillas. Lo recomendado es no comer más de dos huevos al día.



Frituras (grasas saturadas): No está comprobado que el consumo -moderado- de estos alimentos genere acné; sin embargo, una dieta rica en grasas saturadas puede desencadenar este problema debido a que estimula las macroimanaciones en la piel.



Cafeína: Provoca que nuestro organismo libere las glándulas de adrenalina y por lo tanto tengamos estrés, éste afecta la salud y la piel, además, desarrolla y agrava el acné. Por si fuera poco, también dificulta el sueño y si el cuerpo no descansa bien, es propenso a empeorar la aparición de erupciones en la piel.



Alimentos procesados: Hechos de altas cantidades de conservadores, hidratos de carbono, colorantes, etcétera, dificultan la labor del sistema digestivo y aumentan las posibilidades de brotes de acné. Además durante su producción se le agregan diferentes toxinas para que lleguen en buenas condiciones, éstas son dañinas para la salud y la piel.