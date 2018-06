Botanas caseras para la oficina y ver el México vs Suecia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El único "pero" que le encontramos al último partido de la Selección Mexicana en la fase de grupos es que cae entre semana y muchos no podremos quedarnos en la casa para verlo mientras disfrutamos de unas botanitas. Por eso hemos recopilado algunas recetas para hacer botanas y que las puedas llevar a la oficina sin ningún problema.



- Jamón con apio

Para esta botana necesitarás:

Jamón (cortado en rebanadas gruesas)

Crema Mostaza dulce (media cucharadita)

Apio

Galletas saladas

Preparación: No te llevará más de 20 minutos en preparar esta delicia. Lo primero es cortar el jamón en cubitos, después, ponlos en un recipiente, agrega la crema y la mostaza dulce, solamente para darle sabor. Mezcla los ingredientes hasta que queden integrados. Por último, pica el apio y añádelo a la combinación anterior. Puedes servirlo sobre galletas saladas para disfrutarlo o añadir pasta cocida para hacer un bocadillo más completo.



- Tocino con chiles

Esta receta necesita:

Queso (del que prefieras)

Chiles jalapeños

Tocino

Aceite de oliva

Preparación: Para empezar, se deben cortar los chiles por la mitad y sacarles tanto las venas como las semillas. A continuación, rellénalos con el queso que hayas elegido (doble crema, oaxaca, panela) y se envuelven con un tira de tocino. En una sartén pon un poco de aceite y dora los chiles con cuidado para que no se les salga el queso ni se caiga el tocino. Espera a que éste último se dore. Ahora sí, empaca en un recipiente para disfrutar en tu oficina.



- Camote a la francesa

Necesitarás:

Camote dulce

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: Lava los camotes y quítales la cáscara. Después, empieza a cortar la fruta en tiras o rodajas como las papas, sazónalos con sal y pimienta al gusto. Pon aceite en una sartén y comienza a poner el camote cortado previamente. Deja que se doren por un rato y, cuando estén listos, deja que el exceso de grasa se absorba por una servilleta. Puedes acompañarlos con un dip o con platanitos fritos.



Si deseas llevar a la oficina algo más "llenador", opta por unos rollitos de jamón. Lo único que debes hacer es tomar una rebanada de pan, aplanarla, quitarle la orilla, ponerle mayonesa, jamón y queso, después los enrollas y estarán listos para meterlos a la oficina.

Ahora sí, ya no tienes pretextos para disfrutar el partido de México contra Suecia.