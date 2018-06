5 tips para elegir el perfume perfecto para ti

MADRID, España(Tomada de la Red)

Tu perfume dice mucho de ti. Te hace única ante los demás con ese aroma especial que te distingue del resto. Pero saber cómo elegirlo no es fácil.





Algo tan simple como usar perfume puede no serlo. Muchas veces pensamos que no se siente, que se va a pocos minutos de haberlo aplicado o simplemente no nos identificamos con ese olor en particular.





Hay muchas formas de elegir el aroma ideal para cada mujer. Acá te contamos cuáles son para que las tengas en cuenta a la hora de tu próxima adquisición.



#5 La edad

No es lo mismo elegir un perfume a los 20 que a los 40. Nuestra piel no es la misma y es probable que nos queden mejor diferentes aromas. Los estudios demuestran que nuestro sentido del olfato evoluciona con el tiempo, lo que afecta a nuestras preferencias de fragancias.





A los 20: está comprobado que este grupo prefiere las fragancias florales para atraer a los demás. El jazmín, los linos, el ámbar y las magnolias encabezan la lista de favoritos para las mujeres de esta edad.





A los 30: una mujer de 30 usa perfume para sentirse sexy y segura de sí misma. Para eso hay que buscar un perfume floral con un dejo de cítrico o un floral frutal chispeante con lichi o notas de ciruelas. Nunca falla.





A los 40: a esta edad las mujeres buscan fragancias que las hagan sentir elegantes. Para eso son ideales el nardo, las hierbas y los olores bien fuertes.





#4 La fijación

Es fundamental que esperes un poco desde que lo probaste en la tienda hasta que decidas comprarlo. La fijación del aroma no es igual en todas las fragancias. Te recomendamos aplicarlo y esperar un rato para tomar la decisión para descubrir cuál es realmente el perfume indicado para vos.





#3 Tipo de piel

Tu tipo de piel es fundamental a la hora de elegir una fragancia. Tener la piel seca, grasa o mixta no da lo mismo. Si tu piel es seca, es probable que el olor se disipe más rápido. Un perfume muy concentrado tendrá más poder de permanencia para estas pieles.





#2 Comprar de tarde

Cuándo se coloca un aroma en el cuerpo también afecta cuánto tiempo va a durar en el mismo. Como las fragancias se componen de cadas, éstas se desgastan con el pasar de las horas y tu perfume va a cambiar con el transcurrir de las horas. Nuestro sentido del olfato es más agudo con el paso del día. Comprar perfumes más tarde puede ayudar a que sea más genuina la fijación.





#1 Dónde aplicarlo

Es importante saber qué puntos son los ideales para perfumarte. Esos en donde la fragancia te va a durar más tiempo: las muñecas, la nuca y el escote son sin dudas los mejores puntos para perfumar.





Estos son sólo algunos datos a tener en cuenta. Hay muchas cosas a considerar además de la edad, el tipo de piel o la fijación. Seguí estos consejos y descubrí cuál es la fragancia perfecta para vos.











Fuente: https://www.vix.com/es/imj/11857/5-tips-para-elegir-el-perfume-perfecto-para-vos