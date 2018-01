Este perrito casi muere después de ser teñido con tinte púrpura para cabello humano

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La pobre perrita llamada Violet, sufrió de horribles quemaduras por los químicos tóxicos que se rociaron en su pequeño cuerpo debido al tinte de color púrpura.



Una perrita mezcla de bichón maltés casi muere después de que su dueño decidiera teñir su piel de una coloración púrpura de cabello humano. La pobre perrita llamada Violet, sufrió de horribles quemaduras por los químicos tóxicos que se rociaron en su pequeño cuerpo. Ahora, Control de animales del condado de Pinellas espera educar a otros con la historia de Violet y el “cambio de imagen” que casi acaba con su vida.



Ella había sido teñida de color púrpura con un colorante químico destinado a las personas, y, como resultado, quedó con quemaduras graves en gran parte de su cuerpo. Uno de sus ojos también estaba hinchado.



Al principio no estaban seguros de que la pobre Violet resistiría tanto dolor y sobreviviría.



El personal del refugio escribió en una publicación:



“Le dimos fluidos, medicamentos para el dolor y lavamos suavemente la mayor cantidad posible del colorante químico. La vendamos. Entonces esperamos. Violet se fue a casa con nuestro veterinario y esperamos”.



La pequeña Violet sufrió quemaduras extensas en su cuerpo: tenía los ojos hinchados, estaba “flácida y apática” y sufría un dolor extremo.



Afortunadamente, la pequeña sobrevivió a la noche y estaba más alegre por la mañana, pero su cuerpo aún se tambaleaba. Pronto sus rescatadores se dieron cuenta de la magnitud de las lesiones que le habían causado.



Ellos la afeitaron y se preguntaban ¿cómo podría sobrevivir la pequeña a tanto dolor? Pero Violet resultó ser una luchadora.



“Ella comenzó a caminar por los pasillos, visitando cada oficina solicitando golosinas o abrazos o dulces caricias, siempre a la cabeza con nuestro veterinario a cuestas. Estaba claro, Violet estaba mejorando y quería que todos lo supieran”.



Afortunadamente hay un final feliz para esta chica valiente. Después de tres meses de atención, incluidos antibióticos, líquidos intravenosos, múltiples vendajes y analgésicos, Violet se siente mucho mejor, fue adoptada por una amorosa familia donde tendrá un hogar para siempre.



Pero su dolorosa historia sirve como una lección para todos las personas que tienen perros que pueden sentirse tentados a utilizar en sus mascotas productos humanos, no lo hagan, simplemente no lo hagan.



El lunes, la agencia de control animal publicó varias fotos de Violet gravemente herida en su página de Facebook y emitió una advertencia contra el uso de coloración de cabello humano en los perros:



“No uses bajo ninguna circunstancia tinte para el cabello destinado a los humanos en sus mascotas. Los químicos en el tinte para el cabello son tóxicos, causan una amplia gama de lesiones externas a su mascota: posibles quemaduras, ceguera y, como el primer instinto de un animal es lamer, puede causar intoxicaciones o quemaduras internas. Simplemente no lo hagas”.





FUENTE: https://notasdemascotas.com/perro-casi-muere-tenido-con-tinte-purpura/