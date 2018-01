MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

2.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

3.- “Origen” - Dan Brown

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

5.- “El puñal” - Jorge 6.- “Patria” - Fernando Aramburu

7.- “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” - Disney

8.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

9.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

10.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- Esa vida que imaginamos” - Florencia Eluchans

5.- “Balmaceda, la guerra entre chilenos” - Carlos Tromben

6.- “Más oscuro” - E.L. James

7.- “Escuela de gamers” - El Rubius

8.- “El cielo es azul, la tierra es blanca” - Hiromi Kawakami

9.- “Santa María de Iquique” - Carlos Tromben

10.- “La razón de estar contigo 2” - W. Bruce Cameron

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- “Origen” – Dan Brown

2.- “Más alla del invierno” - Isabel Allende

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “La niña alemana” - Armando Lucas Correa

5.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

6.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

7.- “La transparencia del tiempo” - Leonardo Padura

8.- “El soborno” - John Grisham

9.- “El gigante enterrado” - Kazuo Ishiguro

10.- “Nunca me abandones” - Kazuo Ishiguro

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Inés del alma mía” - Isabel Allende

2.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

3.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

4.- “La última raya” - Javier Jorge

5.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

6.- "Patria" - Fernando Aramburu

7.- “Wonder” - R.J. Palacio

8.- “Marina” - Carlos Ruiz Zafón

9.- “Tengo en mí todos los sueños del mundo” - Jorge Díaz

10.- “Niebla en Tánger” - Cristina López Barrio

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn

2.- "City of Endless Night" - Douglas Preston y Lincoln Child

3.- "Iron Gold" - Pierce Brown

4.- "Origin" - Dan Brown

5.- "The Rooster Bar" - John Grisham

6.- "Little Fires Everywhere" - Celest Ng

7.- "The Immortalists" - Chloe Benjamin

8.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate

9.- "The Wife Between Us" - Hendricks/Pekkanen

10.- "Sing, Unburied, Sing" - Jesmyn Ward

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

6.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “It (Eso)” (Edición película) - Stephen King

10.- “Corazonadas” - Benito Taibo

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “El sentir de las violetas” - Diego Fischer

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “Más oscuro” - E.L. James

6.- “Faraón” - Wilbur Smith

7.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

8.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

9.- “Una historia americana” - Fernando Butazzoni

10.- “El gigante enterrado” - Kazuo Ishiguro

(Fuente: Librerías Bookshop)