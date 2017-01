Habrá secuela de Minions, Sing y The Secret Life of Pets

TIJUANA, Baja California(GH)

Si bien Illumination Entertainment no tiene demasiados años de vida, ha logrado dejarse bien en lo alto en lo que respecta a películas animadas con películas muy taquilleras. Despicable Me probablemente haya sido su mayor éxito, pero no por eso queremos decir que haya dejado de hacer películas buenas. Sin ir más lejos, la película de los Minions tuvo gran peso para la productora.



Recientemente han anunciado que tres de sus más recientes cintas animadas tendrán su segunda parte, y tenemos que confesar que no solo hacen felices años niños con la noticia.



Películas que prometen



Al menos eso es lo que cree Universal Pictures, ya que decidieron con bastante anticipación que tres de sus películas más populares regresarán en los próximos años: Minions, The Secret Life of Pets y Sing. Aunque ninguna de sus películas ha logrado tener el éxito y la recaudación que el villano y sus pequeños ayudantes amarillos, sus dos producciones de 2016 no estuvieron para nada mal, y el público respondió muy bien.



Las mascotas serán las que lleguen primero a la pantalla grande, aunque lamentablemente, un año más tarde de lo que se esperaba: el 3 de julio de 2019 retornarán los animales con sus aventuras mientras sus dueños no están en casa.



En cuanto a los Minions, tendremos que esperar un poco más. Los ayudantes de villanos tendrán el estreno de su segundo film para continuar haciendo de las suyas, el 10 de julio de 2020 (falta mucho, lo sé). La buena noticia es que en ese mismo año también se estrenará Sing 2, que llegará al cine para la Navidad, el 25 de diciembre de 2020.



Esta última, a pesar de haberse estrenado su primera parte hace bastante poco, se colocó en el décimo puesto de lo más visto en Estados Unidos en 2016, así que no será mala idea seguir sacándole jugo a la historia.



Además de estas secuelas, Illumination tiene en sus planes el estreno de la tercera película de Despicable Me a mitad de este año, y también estrenará a principios de 2018, Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas. Lo cierto es que si miramos a futuro, los estrenos de la productora no serán más que secuelas, excepto el último mencionado.



