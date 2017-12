Ventajas e inconvenientes de tener un conejo como mascota

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los más niños son los mayores admiradores de este cariñoso y tranquilo animal. Unos cuidados básicos son suficientes para cuidar de esta mascota.



Un primer paso para el aprendizaje responsable de los niños

A la hora de escoger una mascota hay muchos factores que debemos tener en cuenta. Según nuestras necesidades o el tiempo que tengamos disponible para sus cuidados podremos adoptar mejor un animal que otro. Debemos ser realistas a la hora de adquirir a este nuevo amigo, puesto que nuestro cometido principal será darle una buena vida y hacerle feliz.



Puede que sean los más pequeños de la casa que estén deseando tener un nuevo compañero y serán los padres los responsables de que el nuevo miembro de la familia sea bien tratado y se sienta como uno más entre ellos con los mejores cuidados. Así pues, en Bekia te contamos si el conejo es la mejor mascota para ti y las ventajas e inconvenientes de tener uno en casa.



¿ES EL CONEJO LA MASCOTA ADECUADA PARA MI?

En el caso de que vivas solo, trabajes muchas horas o tengas niños pequeños el conejo será la mascota ideal para ti. Aunque vive en una jaula, deberás dedicarle unos minutos al día para sacarlo fuera de ella y que se de la vuelta por el piso o la casa donde habitas.



Hay que estar atento a la conducta de nuestra mascota Es bueno para ellos que tengan un poco de libertad durante el día, porque al igual que cualquier otro animal de compañía, no es bueno tenerlo en la jaula todo el día. Necesitas también tener tiempo para el resto de los cuidados como: darle de comer, la comida específica para conejos y no cualquier cosa, y mantenerle la jaula siempre limpia.



Si tienes niños pequeños deberás enseñarles a ellos a tener la jaula limpia, darle de comer al animal cuando toca y tratarlo con cariño y respeto, con tal de que no se hagan daño el uno al otro.



Así pues, si crees que el conejo es la mascota más adecuada para ti, te contamos las ventajas e inconvenientes de tener este animalito como compañero en el hogar.



Los conejos llevan bien la soledad



VENTAJAS

Lo bueno del conejo para la gente que está muy ocupada es que los cuidados de un conejo son más limitados: no debes sacarlo a pasear a la calle tres veces al día como a un perro, ni prestarle tanta atención como deberías como a este mismo animal. Sin embargo, si tienes que dedicarle unos minutos al día, como ya hemos mencionado, con tal de que pueda correr un poquito.



Al estar la mayor parte del tiempo en una jaula, si te vas de vacaciones se lo podrás dejar a una persona de confianza con tal de que cuide de él hasta tu regreso. El cuidado a este animal es bajo y, seguramente, encuentres a alguien encantado de cuidar de él. Es un animal de compañía que acepta bien la soledad y que te prestará atención cuando quieras su cariño. Podrás acariciarlo y aguantarlo en tu regazo, ya que con otros animales de compañía no puedes hacer eso, como un pájaro o un pez. Es bastante cariñoso, así que podrás dejarlo con los niños (siempre bajo tu supervisión para que no se hagan daño entre sí) y será una gran manera para los más pequeños para aprender a tener responsabilidades.



Hay que sacarlo de la jaula todos los días



INCONVENIENTES

El conejo es un animal delicado, por lo que las visitas al veterinario puede que sean frecuentes. Como toda mascota necesita de tu tiempo y dinero, por lo que deberás tener el suficiente como para cubrir estas visitas al veterinario, su comida y la jaula. Es esencial que le mantengas la jaula siempre limpia, con comida y agua fresca.



Para que sea totalmente feliz tu atención será básica, así que por muy ocupado que estés tendrás que dedicarle mínimo una hora todos los días para que corra suelto en la casa. Supervisión durante todo el rato mientras está libre es más que necesaria, ya que podría roer algún cable, caerse, meterse en algún agujero haciéndose daño o podrías perderle para siempre.



Aunque no suelen ser violentos, los conejos tienen unos dientes muy afilados, así que cuidado con los niños, con tal de que no se hagan daño los unos a los otros. Con estos dientes también podría romper algo en el hogar, por lo que este es un inconveniente que debes tener en cuenta antes de comprar el animal.



Como con todos los animales de compañía, cuando los adquieres son para toda la vida. Por lo tanto, cuando decidas comprar un conejo como mascota asegúrate que es la mejor opción para ti y que os haréis felices los unos a los otros para siempre.





