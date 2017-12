Las diez enfermedades más comunes de los gatos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los felinos son mascotas sorprendentes, no sólo por su atractivo y pelaje, sino también por sus sentidos desarrollados, como son la audición o la vista. Si eres dueño de uno o estás pensando en acoger o adoptar a uno debes informarte de muchas cosas importantes, entre ellas, sobre las enfermedades que tu gato puede padecer.



A continuación os mostraremos las 10 enfermedades más comunes de los gatos. Pero recuerda, la mejor forma de prevención ante cualquier enfermedad es cumplir con las fechas de vacunación y llevar al día las visitas al veterinario.



1. Otitis

Es una inflamación del conducto auditivo muy común en los perros, pero también en los gatitos y en los gatos adultos. Puede generar dolor y, en casos más extremos, la pérdida de la audición. Normalmente se produce por la presencia de parásitos como los ácaros (vigila que tu gato no tenga una secreción marrón en las orejas cuando se las limpias), pero también por hongos o por bacterias. Si tu gato tiene otitis, lo reconocerás por la incomodidad que demuestra al rascarse o por la cantidad de veces que lo hace.



2. Conjuntivitis

Es uno de los problemas más frecuentes en los gatos que se puede dar a cualquier edad. Se trata de la inflamación de la mucosa del ojo (de la membrana que lo recubre y del interior del párpado). El gato puede llegar a perder la vista si no se diagnostica y se trata a tiempo. Se puede dar por infecciones oculares, por alergias, por enfermedades diversas (las que afectan al sistema respiratorio), por la suciedad del medio ambiente, por traumatismos o por problemas genéticos. Detectarás que tu felino tiene conjuntivitis por el exceso de legañas, el lagrimeo o la opacidad de la cornea.



3. Rabia

Esta enfermedad causa un virus que se transmite a través de la saliva por la mordedura de un animal infectado. Se puede transmitir entre especies, de animales a humanos y viceversa, y se controla mediante una vacuna que en varios lugares de España es obligatoria. Galicia, Cataluña y País Vasco quedan exentos de esta obligación.



4. Leucemia felina

Se trata de un tipo de cáncer que se transmite por contacto de los fluidos corporales, ya sea saliva, sangre u orina. Suele afectar más a ejemplares pequeños y jóvenes y puede producir incluso la muerte. Los síntomas de esta enfermedad son la falta de apetito, la somnolencia, la anemia, la aparición de tumores o la debilidad. Para prevenir a tu gato de la leucemia vacúnale.



5. Panleucopenia felina

Generalmente la panleucopenia es conocida como moquillo felino, enteritis o gastroenteritis infecciosa. Es una enfermedad mortal provocada por un parvovirus y los síntomas más comunes son la fiebre y más adelante la hipotermia, los vómitos, la diarrea, la debilidad, la deshidratación, la anorexia y una importante bajada de los leucocitos y/o glóbulos blancos en la sangre. El tratamiento consiste en hidratación intravenosa y antibióticos, aunque existe la vacunación en contra de esta enfermedad.



6. Inmunodeficiencia felina

Comúnmente conocido como el sida felino, se trata de una enfermedad que puede llegar a ser mortal causada por el lentivirus. Suele afectar a los gatos adultos no esterilizados y los síntomas que nos harán sospechar de esta enfermedad son: infecciones en la boca, patologías respiratorias, infecciones intestinales, pérdida de mucho peso, enfermedades fúngicas? Se transmite por una mordedura de otro animal infectado y no tiene tratamiento ni se puede prevenir con vacunación.



7. Peritonitis

Es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia de los coronavirus. Los síntomas más notables son: fiebre, anorexia, aumento del volumen del abdomen y acumulación de líquido en éste, invadiendo así todos los órganos y sistemas del cuerpo. No tiene tratamiento, aunque existe vacunación contra esta enfermedad. Puede llegar a ser mortal, sobre todo en los gatos jóvenes.



8. Problemas gastrointestinales

La diarrea, los vómitos, el dolor abdominal, la pérdida de apetito o la debilidad, son varios de los síntomas de esta enfermedad que afecta a nuestra mascota, sobre todo, a los ejemplares jóvenes. Normalmente se produce cuando el gato ingiere alimentos en mal estado, aunque también se puede producir por una infección bacteriana, un virus o por la presencia de parásitos. Ante la sospecha de esta enfermedad, acuda al veterinario de forma urgente.



9. Cistitis

Como ocurre en las personas, el sistema urinario es más problemático a medida que el gato envejece. Se forman minerales que obstruyen el conducto urinario, lo que genera dolor al orinar, mucha sed, ausencia total de micción, lamido de la zona urinaria, vómitos o orinar en otro sitio que no sea la caja de arena. Existe tratamiento para eliminar los minerales y además el gato tiene que seguir una dieta especial.



10. Alergias

¿Sabías que los gatos también pueden tener alergias? Como nos sucede a nosotros, los felinos también pueden tener alergia a muchas cosas distintas, las más comunes son: plantas, polen, hongos, perfumes, productos de limpieza, humo de tabaco, picadura de pulga, algunos alimentos e incluso humanos. Tu minino tendrá alergia cuando identifiques los siguientes síntomas: tos, estornudos, secreción nasal, secreción ocular, picor en la nariz, picor en los ojos, falta de pelo, infecciones cutáneas, vómitos y diarreas.



FUENTE: http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/mascotas/2017/06/10/10-enfermedades-comunes-gatos/1578881.html