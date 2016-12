Especie de ave diamante de gould

(Tomada de la Red)

El Diamante de Gould es un ave alegre de bonitos y vivaces colores pero muy sensibles al frío. Su cabeza es de colores rojos con una línea negra y otra más gruesa de color turquesa. El pecho es rojo oscuro mientras que cuello, cola y alas son verdes. La garganta y la frente son negros. Hasta en el pico presenta variedades en los colores, es blanco con la punta roja.



La diferencia entre machos y hembras es que los colores de las hembras de Diamante de Gould son más apagados y el vientre es de color blanco.



El Diamante de Gould se capturó por primera vez en 1833 por una expedición francesa que quedó asombrada por la belleza de esta ave y su alegre carácter.



Origen e historia



El Diamante de Gould o, según su nombre científico, Erythrura gouldiae es natural de los climas tropicales del norte de Australia donde habitan las praderas y zonas pantanosas siempre cerca de las riveras de los ríos buscando insectos y hierbas. Suelen vivir en grupos pequeños o en parejas.



Para la vida en cautividad, el Diamante de Gould se adapta bien a la convivencia con otras especies y puede vivir tanto en jaulas como pajareras que, en cualquier caso, deben ser amplias para que puedan volar. La limpieza de la misma debe hacerse tratando de molestar lo menos posible al pájaro.



El Diamante de Gould es muy sensible al frío y a la humedad. En invierno, no deben estar expuestos a temperaturas inferiores a los diez grados. Lo ideal es tener calor artificial a 18 grados durante la noche y 24 por el día. También se recomienda colocar lámparas, sobre todo en la época de cría donde necesita entre doce y catorce horas de luz. En ninguna época del año deben estar expuestos a corrientes de aire.



Temperamento y comportamiento



El Diamante de Gould se puede alimentar de la misma mezcla de granos que se vende para los periquitos. Su alimento favorito es el panizo que en época de cría es aconsejable, al menos, dos veces por semana. El pienso para insectívoros es un complemento para su alimentación.



En el periodo de muda, el Diamante de Gould debe recibir un extra de vitaminas a través de semillas germinadas y minerales. Los vegetales les ayudan a prevenir problemas en el intestino por lo que es recomendable que los coman a diario.



Salud y cuidados



El Diamante de Gould se une de por vida y el cortejo de esta ave consiste en que el macho despliega las alas para parecer más grande y exhibir sus colores. Muy tieso comienza a cantar mientras da saltos. La hembra pone entre cuatro a ocho huevos que ambos incuban durante el día mientras que por la noche solo lo hace la hembra.



Cuando nacen los polluelos, los machos de Diamante de Gould se vuelven territoriales y no dejan que nadie se acerque al nido.



Fuente:http://www.webanimales.com/mascotas/aves/diamante-de-gould