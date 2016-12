Algunos consejos para reponerse de la cruda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"La cruda" o resaca es uno de los padecimientos comunes luego de un día festivo.



Las personas experimentan los malestares propios de la resaca después de beber mucho alcohol.



Entre los síntomas de "la cruda" se incluyen dolor de cabeza y mareos, náusea, fátiga, sensibilidad a la luz y al sonido, así como depresión, ansiedad e irritabilidad.



Y aunque hay medidas para prevenir las resacas como beber lentamente y con el estómago lleno, o tomar un vaso de agua entre tragos, te compartimos algunos remedios para hacer frente a este mal:



El dolor de cabeza puede ser combatido con ibuprofeno o aspirinas. No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, consumir paracetamol, ya que éste hace trabajar de más al hígado. Científicos en Corea descubrieron que sentimos los mismos síntomas al estar crudos que cuando estamos enfermos por una sencilla razón: Estamos inflamados, por lo que tomar desinflamatorios no suena tan descabellado.



La cafeína no sólo ayuda a despertar, sino que también es un buen remedio para el dolor de cabeza. También puede beberse té verde con jengibre, ya que está repleto de antioxidantes y disminuirá de forma natural las náuseas.



Las sopas y los caldos de pollo, tomate y res ayudan a tener agua y aportan electrolitos, sodio y potasio.



El jugo de tomate es una bebida repleta de vitamina C, potasio, fósforo y magnesio; esto significa que es muy bueno para desinflamar y reponerte más rápido, por lo que el Clamato es una buena opción.