Si vas a adoptar un perro evita realizar este procedimiento innecesario. En este artículo te explicamos por qué no debes cortar orejas y cola a tu perro.



A diferentes razas de perros se les suele cortar orejas y cola con el principal fin de darles un aspecto más “estético”, pero las personas que realizan esto no saben el grave error que cometen o simplemente se hacen los desentendidos con el tema, por eso en este artículo presentaremos las principales razones por las que este procedimiento no es para nada recomendado.



Generalmente, esto es realizado cuando el perro tiene sólo cuatro días de vida, la madre de los cachorros es aislada para que no escuche sus quejidos de dolor y usualmente ella se encarga de lamer sus heridas para sanarlos. Algunos cachorros han fallecido por el alto impacto de la mutilación o por hemorragias.



El corte de orejas y cola se realiza con un par de tijeras y posteriormente se utiliza una banda apretada con el fin de atajar el paso de sangre. En algunos países esta práctica está totalmente prohibida a menos que se haga por recomendación veterinaria con el objetivo de aliviar algún padecimiento que afecte la salud del animal.



Anteriormente, las razas a las que no se les cortara la cola y orejas que quisieran participar en un concurso canino, no tenían muchas posibilidades de triunfar en éste, pero ahora las cosas han cambiado y es permitido que compitan sin este tipo de requerimiento estético.



La mutilación de la cola y orejas en los perros puede causar grandes consecuencias en su salud, existen personas que empiezan cortando estas partes de sus mascota y luego incluso llegan a extremos como querer cortar sus cuerdas bucales para que no ladren, literalmente los dejan mudos o con un ladrido afónico, algo verdaderamente cruel e injusto con seres que también sienten como nosotros.



Principales razones por las cuales no se debe cortar orejas y cola a un perro



La práctica de cortar orejas y cola a los perros se argumenta en muchas ocasiones como si esto fuera necesario para una buena higiene de nuestra mascota, algo que es realmente falso, esto sólo los expone a un dolor innecesario y posibles infecciones.



La cola es parte fundamental de la expresión corporal de un perro a la hora de comunicarse, el movimiento y la posición de ésta puede transmitir diversos mensajes como el entusiasmo que sienten al conocer una nueva amistad, el deseo de salir a dar un paseo o jugar un rato.



Los perros utilizan su cola para protegerse, por medio de ésta ellos establecen ciertos límites con los demás canes para evitar cualquier tipo de encuentro agresivo.



Cortar orejas y cola a los perros es algo sumamente doloroso para ellos, las personas que apoyan este tipo de prácticas aseguran que los canes no sienten dolor porque su sistema nervioso “no está completamente desarrollado” cuando son apenas unos cachorros, pero esto es falso, ellos sienten casi igual que un perro adulto o de qué otra manera se explica el hecho de que los cachorros lloren desesperadamente cuando les realizan la mutilación, cuando cosen la herida e incluso existe una gran incomodidad que puede tardar hasta que ésta cicatrice por completo.



Esto no es un simple corte, es una amputación, existe una gran diferencia entre estos dos conceptos, a nuestras mascotas solemos cortarle las uñas y el pelo como un método de higiene y también incluye algo de estética, pero la amputación se encarga de quitar una parte anatómica característica del perro donde se ven involucrados nervios, vasos sanguíneos, tejidos, entre otros.



Cola de perros

La cola de los perros es una prolongación de la columna vertebral

Muchas personas no son conscientes de que la cola es una prolongación de la columna vertebral compuesta por vertebras caudales y éstas son un factor muy importante para la realización de diversas actividades tan sencillas como correr, girar o moverse. La cola puede cumplir el papel de un timón.



Las personas que están a favor de cortar orejas y cola a los perros siempre intentarán respaldar su opinión diciendo que la amputación de la cola y las orejas no se hace con un fin estético únicamente sino para mejorar su estado de salud, esto es falso, la única manera para que esto se realice por salud es que el perro se encuentre con algún tipo de condición que pueda poner en peligro o que afecte el día a día de su vida como podría ser un tumor o alguna lesión en la zona.



Una mala intervención quirúrgica podría llevar a graves consecuencias e incluso la muerte del perro. Las heridas abiertas son propensas a desarrollar infecciones, en el caso de la cola, estas infecciones afectan la columna vertebral del perro.

Perro



Recomendaciones sobre cortar orejas y cola al perro



Si vas a adoptar un perro evita realizar éste procedimiento innecesario, explica a tu familia los motivos por los cuales esto no es favorable y también informa a las personas que conozcas y que sabes que realizan este tipo de procedimientos, así podrás lograr que haya un mayor razonamiento ante este tema.



Tenga en cuenta que existen razas con algunas mutaciones genéticas, como es el caso del pastor australiano, algunos cachorros nacen con cola larga y otros con una cola corta.





