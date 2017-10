Chimpancé enferma reconoce la voz de su antiguo cuidador

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Chimpancé moribunda de 59 años no quería comer, hasta que reconoció la voz de su antiguo cuidador



En abril de 2016, una chimpancé enferma de 59 años llamada ‘Mama’, no quería comer y se preparaba para morir cuando su amado cuidador Jan van Hooff fue a visitarla. Mama, que era matriarca de la colonia de chimpancés del Royal Burgers Zoo en Arnhem, Países Bajos, conoció a Jan desde la formación de la colonia en 1972.



La colonia de chimpancés es famosa por ser la base de una investigación pionera que involucra el comportamiento de los primates, que dio como resultado el libro Chimpanzee Politics de Frans De Waal.



En abril del año pasado, cuando Mama estaba muy enferma y era incapaz de comer, el cofundador de la colonia y profesor de biología del comportamiento, Jan van Hooff, volvió a visitar a Mama para darle el último adiós. Él compartía un vínculo muy especial con Mama.



Mama tardó unos minutos en reconocer a Jan, pero una vez que lo hizo, se acercó para abrazar a su viejo amigo con una gran sonrisa.



Este esfuerzo desgarradoramente bello requirió una gran cantidad de energía, pero Mama se aferró a Jan todo el tiempo que pudo, ella estaba muy emocionada de ver a su amigo. Tristemente Mama falleció una semana después.



Fuente: https://notasdemascotas.com/chimpance-enferma-no-queria-comer/