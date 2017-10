Perrita mantuvo vivo a un bebé abandonado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El amor de una madre no tiene límites, mira esta hermosa historia de una perrita que mantuvo vivo a un bebé abandonado por su propia madre



A veces, los animales necesitan ser rescatados simplemente porque se han metido en una situación difícil y necesitan a alguien que los ayude. Pero otras veces son los humanos quienes han sido salvados por estos seres. Un bebé abandonado estaba en riesgo de morir de frío en algún lugar de las calles de Argentina, pero una perrita le salvó la vida.



Era una noche muy fría y no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, hasta que alguien vino a su rescate. ¡Y su rescatador llegó de una forma que nunca podría esperar!



Esta vez no era un ser humano el que estaba rescatando a un animal de un destino incierto, sino un animal que en realidad estaba rescatando a una personita inocente. Demostrando que los instintos maternales definitivamente cruzan la barrera de las especies, una perrita sin hogar llamada Way salvó la vida del bebé en esa fría noche de invierno.



Way había dado a luz recientemente. Cuando estaba fuera buscando comida para mantener su fuerza y ??mantener alimentados a sus bebés, escuchó los gritos del bebé abandonado.



Sus instintos maternales, ya en pleno apogeo, se pusieron en marcha y entró en modo salvador. Ella llevó al bebé donde sus cachorros, luego arqueó su cuerpo alrededor de todos ellos y los mantuvo calientes y bien alimentados durante toda la noche.



A la mañana siguiente, Alejandra Griffa, residente local oyó los gritos del bebé y buscó hasta que encontró el nido donde Way se había hecho con sus bebés caninos y humano. Alejandra inmediatamente llevó al bebé al hospital.



A pesar del frío intenso de la noche, el bebé no sufrió ningún efecto negativo. Su madre fue detenida por las autoridades y recibió inmediatamente tratamiento psicológico y fue hospitalizada.



Esperamos que Way y sus cachorros ahora tengan acogedores hogares llenos de amor, luego de la fama provocada por el descubrimiento de su acción generosa y compasiva. Esperamos que la perrita descrita en los medios argentinos como “solo un perro” haya encontrado un hogar con alguien que se dará cuenta del tesoro que tienen.



Fuente: https://notasdemascotas.com/perrita-sin-hogar-salva-bebe-abandonado/