Diez tragedias de belleza que no sabías que tenían una solución fácil

Para todas las chicas que disfrutan de la moda, el cuidado personal y el maquillaje, tal vez, las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras, tristes y te puedan hacer sentir identificada con más de una de estas tragedias. Pero tranquila, nosotras te decimos cómo solucionarlo.



1.- ¡No rompas más mis pobres pestañas!

¿Cómo lo resuelvo?

A todas nos duele en el alma perder una pestaña, a causa del rizador. Para evitar esto, la próxima vez que vuelvas a rizar tus pestañas, coloca bien la goma de tu enchinador, y si ya esta muy desgastada cámbiala y no lo utilices así; ya que incluso de un solo apretón puede romper todas tus pestañas. Mucho cuidado con esto.



Te pueden romper el corazón, pero no la uña

¿Cómo lo resuelvo?

Si eres de las chicas que lleva un buen rato dejando crecer sus uñas, y de repente una de ellas se rompe; lo siguiente que pasa es que, tu corazón late muy rápido, entras en crisis y no sabes si cortar todas o solo una de ellas. Nosotras tenemos una opción para solucionar esto. Corta cuidadosamente solamente esa uña, cambia el color de tu barniz a un tono más discreto, esto hará que se note menos y así pasará el tiempo necesario en lo que tu uña regresa a su tamaño. No olvides aplicar un barniz endurecedor para evitar que esto vuelva a pasar.



3.- La eterna espera al pintar tus uñas

¿Cómo lo resuelvo?

Hay un frase que dice “Las mujeres solo son frágiles mientras esperan a que seque su barniz” y tiene mucha congruencia, ya que mientras esperamos a que seque nuestra pintura de uñas, no podemos utilizar las manos, todo para no arruinar nuestro duro trabajo. Pues para evitar esto, solo tienes que pintar tus manos antes de irte a dormir. De esta manera ya no tendrás más cosas que hacer y puedes matar el tiempo de espera viendo una serie en Netiflx.



4.- Cuando olvidas que estabas maquillada

¿Cómo evitarlo?

Levante la mano a quién no le ha pasado esto. Pues estás tan distraída que olvidas que en la mañana te maquillaste y solo basta con pasar tu mano para arruinar todo tu make-up. Para esto, la única solución es que pongas atención a tus manos y las controles, por favor no arruines todo el trabajo que hiciste.



5.- Un minuto de silencio por esos polvos que se rompieron

¿Cómo lo soluciono?

En Internet puedes encontrar un sin n de tutoriales que te mostrarán cómo regresar a la vida un polvo roto, y aunque no lo creas romperlo y destruirlo por completo es parte de la sanación. Así que te divertirás y perderás el miedo a que se te vuelva a romper esa sombra costosísima.



6.- No poder recoger una moneda del suelo con tus uñas nuevas

¿Hay solución?

Algo muy curiosos que nos pasa a todas, es que prácticamente perdemos el control y los instintos de nuestros dedos. Pues no están acostumbrados a la presión de las uñas de acrílico y mucho menos a funcionar con el tamaño de ellas. Pero tranquila, lo único que puedes hacer es dominar la técnica del levantamiento. La cual consiste en colocar como una especie de soporte una de tus manos y la otra empujara la moneda hasta alcanzar tu otra extremidad, así lograrás una especie de apoyo que te ayudará con esta tragedia.



7.- La única liga que tienes y es la más desgastada

Para esto chicas no hay una solución, el desgaste de este tipo de objetos, es normal. Lo único que te recomendamos es que guardes una liga en cada uno de tus bolsos así siempre tendrás una opción a la mano.



8.- Remover un lipstick de larga duración sin arruinar todo tu rostro

¿Cómo lo soluciono?

Ya terminaste con tu rutina de maquillaje, escogiste el labial rojo mate más vibrante de todo tu set. Pero al final decides que se ve muy sobrecargado, que la mejor opción es llevar un tono nude. ¡Tragedia a la vista! Para solucionar esto, utiliza una toallita desmaquillante y con mucha presciencia trata de remover, para las comisuras ayúdate con un cotonete.



9.- Cuando haces un gran trabajo con tus sombras y el rímel lo arruina

¿Cómo lo arreglo?

Es terrible cuando acabas de maquillar perfectamente tus ojos, y en el momento en el que aplicas tu máscara de pestañas, notas que ya hay una mancha negra sobre las sombras. Por eso la técnica perfecta para evitar esto, es la siguiente: Cuando apliques rímel en las pestañas de arriba mira hacia el piso, cuando estés aplicando en la parte baja mira hacia arriba. Este sencillo truco evitará que esto te vuelva a ocurrir.



10.- ¡Ayuda, se me rompió la media!

¿Cómo le hago?

Estimada lectora, si quieres evitar que esto te vuelva a pasar. Por favor trae unas medias de repuesto en tu bolso, ya que aún no han inventado un material que sea resistente y aprueba de clavos zafados. Por eso es que “Mujer prevenida vale por dos”.