Cinco tipos de violencia contra las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Algunos hombres aseguran que hay muchos “pretextos” para lastimar a una mujer, pero de acuerdo con 2 artículos publicados en Hesperian.org y en Nomasvg.com, un hombre decide usar la violencia porque es la manera en la que “puede obtener” lo que necesita o lo que él considera que merece.



Destaca que cuando un varón siente que no puede ejercer poder sobre su propia vida, él empleará la violencia para controlar la vida de alguien más, frecuentemente, su pareja. Las principales razones por las que un hombre hace daño a una mujer son las siguientes:



1. Mecanismo de control



A varios les sirve para reproducir y mantener el status quo de la dominación masculina. De hecho, la sociedades o grupos dominados por ideas masculinas, tienen mayor incidencia de agresiones a la mujer, pues se promueve la dependencia económica y le garantiza a él el uso de la agresión para controlarla a ella.



2. Da resultado



Para muchos, es una forma rápida de “terminar” con un conflicto, pero lo único que hacen es hacer que crezca aún más. En un escenario de violencia, el hombre puede experimentar una sensación de gran poder y tal vez quiera sentirse así de nuevo, por lo que estos actos pueden repetirse una y otra y otra vez.



3. Siente que la mujer le pertenece



Si la chica es fuerte e independiente, tal vez él tenga miedo de perderla o de que deje de necesitarlo, por lo que el hombre recurrirá a las medidas necesarias para hacer que ella dependa de él (psicológica o económicamente).



4. Idea equivocada del concepto “hombre”



Si un chico piensa que DEBE controlar lo que hace una mujer, tal vez crea que lastimarla no tiene nada de malo. Y es que hay hombres que piensan que por el simple hecho de serlo, tienen derecho a todo en la vida, sin pensar en los demás.



5. Así fue educado



Si creció viendo cómo su padre golpeaba a su madre, lo más seguro (no siempre), es que repita el patrón y reaccione violentamente en situaciones difíciles, ya que nunca aprendió otra manera de comportarse.



Aunque nos hemos enfocado en la violencia física y de pareja, es cierto que este problema abarca muchísimos ámbitos. No debemos olvidar que se ha diversificado y hay violencia psicológica, patrimonial, económica, sexual y laboral. Aprende a identificar este tipo de violencia y ¡pon un alto!