Protege a tu mascota en caso de sismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Nadie está exento de ser sorprendido por un desastre natural y, ante lo sucedido en las últimas semanas con un par de sismos de gran magnitud y múltiples daños, es el momento ideal para recordar algunas medidas de prevención que puedes llevar a cabo como dueño de una mascota.



Llevar contigo un poco de croquetas o cuidar que siempre esté identificado con su plaquita son acciones que facilitarán la tarea en caso de emergencia, además, en el peor de los casos, te ayudarán a la hora de buscarlo.



*Ten a la mano lo esencial

Así como es recomendable que las personas tengan en un lugar de rápido acceso papeles, comida no perecedera, agua, entre otros artículos básicos, los animalitos también requieren de elementos que les permitan sobrevivir en caso de siniestro; su alimento especial (húmedo y seco) o bolsas para recoger sus heces son cosas imprescindibles.



*Evita que escape

El miedo por la repentina sacudida asusta a humanos y animales, pero a diferencia de ti, tu mascota no mantendrá la calma y es posible que salga corriendo; así que, en la medida de lo posible, colócale una correa, para que tú o alguien más detenga su huida.



*Ayúdalo a encontrarte

Es vital que tu el amigo cuente con una placa de identificación con su nombre y algún teléfono o dirección, con la intención de que, quien sea que lo localice, se ponga en contacto contigo. Asimismo, en tu celular o cartera, conserva fotografías actualizadas de él.



*No los olviden

Tanto en el sismo que afectó el centro del país como el del Sureste, el amor y la preocupación por las mascotas fueron uno de los bálsamos para la población. Por ejemplo, en Juchitán, Oaxaca, la doctora Claudia Edwards, de HSI/México, encabezó un programa de rescate animal, donde “me conmovió que la gente los quiera tanto.



Cientos de personas vinieron de lejos para curarlos y proveerles tratamiento”; incluso, celebró que algunos extendieran su compasión a los animales de la calle, en una muestra más de lo importante que son estos seres para el humano.