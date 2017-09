Dónde y cómo debes realizar donación de ropa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la Ciudad de México, frente al sismo del pasado martes, se han llevado a cabo varias recaudaciones importantes para los damnificados tanto alimentos, como medicinas y herramientas, han sido distribuidas en varias zonas de la país y de la ciudad; sin embargo, una donación que sigue siendo importante y de gran utilidad para todas aquellas personas que han sido víctimas de los estragos del temblor, es la recaudación de ropa.Si estás interesado en contribuir con esta causa, es importante que conozcas los lugares donde será más útil y solicitada tu ayuda, como también las condiciones y sugerencias que se hacen para entregar las prendas.Lineamientos (sugeridos por distintos albergues de la Ciudad de México y centros de acopio):-Las prendas que se entreguen deben de estar en buenas condiciones y limpias. No se deberá entregar artículos desgastados y sucios. Ya que esto podría perjudicar la salud de los damnificados.-La ropa interior será recibida siempre y cuando sea nueva. NO se deben realizar donaciones de prendas que estén usadas. Ya que se corre el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas.-Los zapatos son recibidos si están en buenas condiciones (sin agujeros o desgastes notorios) no importa la talla.-Artículos como toallas de algodón, cobijas, sábanas y vendas deberán estar limpias antes de entregarse.RopaTodos los tipos de prendas pueden ser donados en cualquier talla, modelo y marca. Los artículos más solicitados son:-Camisetas-Pantalones-Chamarras-Sudaderas-Zapatos-Ropa para niños y bebés¿Dónde puedes dejarlos?Es importante saber, que los principales lugares dónde puedes realizar tu donación, son albergues y centros de acopio. Recuerda que otras zonas del país como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos siguen necesitando mucha ayuda.Aquí abajo te dejamos la lista de cuales serían los albergues a los que puedes acudir, como así un link que te hará saber que centros de acopio están recibiendo este tipo de donación. http://comoayudar.mx/