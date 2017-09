Qué hacer si tu auto resultó dañado tras el sismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego del intenso sismo que sacudió el pasado martes 19 de septiembre a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, resultaron dañados muchos inmuebles, pero también numerosos automóviles.



Si tu automóvil resultó severamente dañado, lo primero que tienes que hacer es recurrir a la póliza del seguro automotriz y no te preocupes si es de cobertura amplia o limitada, todas cuentan con respaldo por caso de sismo, excepto si es de responsabilidad civil.



Es muy importante que todo se haga con la mayor rapidez y transparencia posible, por lo que será vital comunicarse con el seguro en menos de 24 horas, esto para evitar bajas en la indemnización.



Debes esperar a un ajustador para que certifique el percance y las condiciones del mismo, determinará si hay pérdida total o se puede reparar el daño. Una vez documentado el caso, la compañía de seguros emitirá el pago o enviará el auto al taller que corresponda.



Será importante también demostrar la propiedad del automóvil mediante documentos que lo avalen, en caso de no tenerlos, se deberá acudir al Ministerio Público para obtener la acreditación. Esto en caso de pérdida total.



Cabe mencionar que las compañías de seguros disponen de los recursos económicos suficientes para responder a los compromisos con sus asegurados; a junio de 2017 se tienen reservas técnicas de un billón 046 mil 839 pesos y también se cuenta con el respaldo de las reaseguradoras, tanto nacionales como internacionales.



En caso de que tu vehículo no haya sufrido un daño severo, no está de más llevarlo al taller por cuenta propia para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.