Errores que arruinan la pila de tu celular

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Que levante la mano aquella que hoy en día pueda vivir más de 24 horas sin su celular!



En el afán de no dejar de estar conectadas, ya sea vía mensajería instantánea, correo electrónicos o simplemente porque estamos entretenidas con la última app que descargamos, solemos cometer algunos errores con la batería de nuestro teléfono móvil, los cuales tienden a provocar daños irreparables.



Aquí te presentamos los tres más comunes:



Dejar el teléfono en lugares con altas temperaturas. Lo básico es no dejar el teléfono al sol. Además, hay que ser cuidadosos de no exponerlo a fuentes de calor, como por ejemplo la cocina, estufas o electrodomésticos.



Cargarlo todo el tiempo. Si estás todo el tiempo con el teléfono en la mano y la carga se pierde muy fácilmente, ya es un mal indicio. Cargarlo continuamente solo agravará la situación. En esta situación, consulta el manual o ve buscando un reemplazo para la batería.



Dejar que la carga llegue al mínimo. La mayoría de los smartphones se apagan cuando aún conservan un mínimo porcentaje de carga -que oscila entre el 8 y el 10%- y exigirles al máximo tratando de encenderlos es el peor de los errores. Lo ideal es ponerlo a cargar con batería baja antes de conectarlo a la corriente (y evitar así que se apague).



También influye, aunque no lo creas, dónde lo conectas. Por ejemplo si es a un enchufe la carga será más rápida, con un cable USB en la computadora no tanto.