¿Sabe usted qué es un pet lover?

Un pet lover es aquella persona que ama profundamente a los animales y en especial a su mascota, tienen una conexión máxima con su fiel compañero y hace todo para que no le falte nada. Pet Food Institute te da algunos tips para llegar a ser un buen Pet Lover.



Amar la naturaleza y a los animales: El sentido del respeto y el cuidado por todo ser viviente es una de las características principales del Pet Lover, son muy empáticos, simpáticos y cordiales, pero sobre todo amantes de las mascotas.

Ser experto en la raza: Busca el origen de la raza, las características físicas y comportamentales, el alimento ideal, las predisposiciones a enfermedades y el periodo de vida. Estos son datos que un Pet Loverconoce de su mascota. Investiga y apasiónate por saber al máximo y descubrir todo de ella

Salir todos los días de paseo: Ya sea al trabajo, a la universidad o donde quiera que vaya, lo acompañará siempre. Un Pet Lover va con su mascota a todo lugar, muy poco tiempo se separan, inclusive tienen un lugar fijo en el automóvil.



Dormitorio para todos: Al momento del descanso no importa la hora, siempre tendrá un espacio en la cama o en el cuarto, al Pet Lover no le importa compartir la cama con su mascota.

Busca sitios Pet Friendly: Al ir de compras, almorzar o realizar actividades busca centros comerciales, restaurantes o supermercados que permitan la entrada de mascotas. Estos sitios son Pet Friendly. Allí puedes estar con tu mascota el tiempo que quieras.

Kit de limpieza y aseo: Ten un kit que incluya crema dental para mascotas, cepillo, paños húmedos, antipulgas, pañoleta, toalla, champú y limpiador de orejas. Es importante la buena presentación de tu amigo, esto refleao un buen cuidado y estado de salud.



Vacunas al día y visitas al veterinario: Un control cada 4 meses al médico veterinario puede prevenir enfermedades en las mascotas. Un Pet Lover cuida su salud y los mantiene al día en vacunas y desparasitaciones.

Ofrece buena alimentación: Elige el mejor alimento para tu mascota, puedes asesorarte con el médico veterinario, mantén agua fresca y potable todo el tiempo. “Una buena alimentación garantiza un óptimo estado de salud”. El Pet Lover está pendiente de ofrecer una adecuada nutrición.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/que-es-un-pet-lover