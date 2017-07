Cinco secretos para preparar el mejor arroz rojo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Preparar arroz es una tarea sencilla, pero puede ser intimidante para las personas que no tienen ninguna experiencia en la cocina.



Sin embargo, aplicando estos secretos para cocinar arroz rojo, te ayudarán muchísimo y tus esfuerzos serán bien recompensados. Además, el arroz rojo acompaña muy bien a muchísimos platillos de la cocina mexicana y es nutritivo y, sobre todo, muy rico.



1. Utiliza la taza medidora. Una regla básica para preparar arroz es medir la cantidad de arroz que vas a preparar. Utiliza una taza medidora para hacerlo y toma en cuenta que, por cada taza de arroz crudo y sin lavar, tendrás que utilizar dos tazas de agua o caldo de pollo (si se trata de arroz blanco) o, en este caso, dos tazas de caldillo de tomate sazonado y listo para utilizar.



2. Lava bien el arroz. Muchas personas cometen el error de dejar remojando el arroz durante toda la noche o, bien, durante unas horas. Sin embargo, esto afectará al grano y tendrás un arroz batido. Coloca la taza de arroz en un bowl y enjuágalo con agua, removiendo constantemente. Notarás que el agua toma un color blanco; cuela. Repite la operación hasta que el agua salga lo más limpia posible. En este paso, le estás quitando un poco de almidón al grano. Al finalizar, seca el arroz con papel absorbente.



3. Fríe el arroz. En una olla ancha con tapa, vierte aceite de oliva y deja que se caliente. Agrega un diente de ajo entero y sofríe hasta que éste tome color. Mezcla el arroz con media taza de cebolla picada namente y vierte en la olla con el aceite caliente y el ajo sofrito. Mueve constantemente, sin que el arroz se pegue en olla. ¿Cuándo tienes que dejar de freir? Cuando la cebolla esté transparente.



4. Agrega el caldillo sazonado. Vierte dos tazas de caldillo de jitomate sazonado y la verdura picada. Remueve bien y verifica el sazón. ¡Ojo! Si el caldillo está insípido, tu arroz lo estará también. Este es el momento de agregar sal, si es necesario. Toma en cuenta que la verdura tiene que tener un tamaño uniforme, de lo contrario la cocción no será pareja. No utilices verduras de lata, porque con la cocción del arroz, te quedará aguada. Agrega una ramita de perejil para darle más sabor.



5. Tapa la olla y baja el fuego. Cocina a fuego bajo durante, aproximadamente, 25 a 30 minutos con la olla tapada. NO MUEVAS EL ARROZ. Déjalo quieto y, si quieres verificar la cocción, hazlo cavando un huequito al centro de la olla con la ayuda de un cuchillo. Cuando el arroz ya no tenga agua, apaga el fuego y tapa la olla. Deja reposar unos 10 minutos. Sirve tu arroz rojo perfecto y transmite estos secretos a quien más lo necesite.