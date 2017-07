¿La comida de arcoíris es peligrosa para tu salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todos hemos visto y hasta nos ha interesado comer algo que se vea tan bonito como un pastel arcoiris o un frappé colorido. Bueno, para empezar el primer paso es lograr que se vean los tonos de colores que deseamos, pues tras ver su perfección, lo que sigue es la prueba del sabor.Pero, vamos a la cuestión de la salud y, en serio ¿es realmente saludable? La comida de arcoiris logra sus tonos gracias a los colorantes artificiales y justo ahí es donde puede estar el problema.Los colorantes fueron usados al principio como producto de vegetales y frutas, pero desde los 60, se usan los colorea brillantes que se obtienen artificialmente, lo que puede representar un problema para la salud.De acuerdo con El Diario NY, en los últimos años se asocia el uso de colorantes con algunos problemas de salud, pues estos hacen daño al hígado y causan ciertas deficiencias inmunológicas; también son responsables de la colitis, alergias y hasta cáncer, esto según la pediatra Ada Ortiz que entrevistó El Diario NY.Entre los colorantes más dañinos está en Rojo 40, Amarillo 5 y Amarillo 6 de cuyas combinaciones se obtienen la mayoría de los demás colores.La experta recomienda el uso de alimentos que tenga colorantes de origen natural, pero no artificiales. Para lograrlo, es importante que leamos bien la etiquetas.“Los colorantes artificiales tienen números, los colorantes naturales no, porque el rojo viene de la cereza, la manzana, provienen de alimentos”, aseguró Ortiz.Lo que es cierto es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha prohibido el uso de colorantes, pues no cuenta con las pruebas suficientes de que hagan daño, pero se recomienda su uso con precaución.En alerta por el probable daño de los colorantes en Europa se ha prohibido el uso de algunos de los más dañinos como el Azul 1 relacionado con el daño crosomático, el Azul 2 con cáncer cerebral, el Rojo 2 con cáncer en la vejiga, el Verde 3 con cáncer de tiroides y el Amarillo 5 y 6 con alergias, asma, insomnio e hiperactividad.FUENTE: De10.com.mx