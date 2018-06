Conoce el nuevo 'Ecce homo', otra fallida restauración en España

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Indignación ha causado en España la restauración de una obra del siglo XVI que terminó en un caos, tanto que ya se le ha considerado como el "nuevo Ecce Homo", haciendo referencia a la reparación que Cecilia Giménez hizo a una pieza del siglo XIX.



La Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España compartió a través de su página de Facebook una imagen donde condenó el "atentado" al Patrimonio Cultural.



Se trata de una escultura policromada de San Jorge de Estella, Navarra, que fue repintada.



"No podemos tolerar más atentados al Patrimonio Cultural. #NoEsRestauración #NoMásEcceHomos", escribió la Asociación en la imagen.



La escultura, que presenta al santo sobre un caballo para vencer a un dragón, ha sido restaurada en colores uniformes que la hacen ver como si se tratara de un muñeco.



De acuerdo con El Mundo los conservadores critican que la labor haya sido ejecutada por "personal no capacitado, sin los mínimos criterios de restauración de bienes culturales actuales".



La restauración fue hecha por una profesora de manualidades de Estella por encargo del párroco de la iglesia. La empresa responsable fue Karmacolor y previamente compartió imágenes de cómo iba el proceso, aunque su página de Facebook no está disponible.