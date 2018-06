Canal 22 celebra a sus trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un mes, cinco años, diez y algunos hasta 25, es el tiempo que decenas de trabajadores llevan construyendo el día a día de Canal 22 y que fueron reconocidos este viernes en las instalaciones del canal con música, brindis, y aplausos.



El encuentro fue amenizado con videos en donde se observaba a los trabajadores, quienes llegan muy temprano al canal para hacer posible la magia de la televisión y que no son precisamente los que aparecen a cuadro: maquillistas, vestuaristas, camarógrafos, floor manager, editores, trabajadores de limpieza, y muchos otros personajes que llenan diariamente los pasillos del lugar.



Una mujer, por ejemplo, compartió que fue trabajando allí como encontró al amor de su vida.



Pepe Gordon, por otro lado, confesó que su platillo favorito es una torta con chipotle.



En el evento estuvieron presentes su director, Pedro Cota, así como un representante de la secretaria de cultura, María Cristina Cepeda, quien no pudo acudir al encuentro.



"Se dice fácil y rápido pero ustedes mejor que yo saben lo que implica construir día a día el Canal Cultural de México, un canal de prestigio. A principios de los 90 un selecto grupo de intelectuales, representantes de la sociedad civil, de la comunidad cultural y académica, así como instituciones de educación superior, solicitaron al entonces presidente de la república utilizar la concesión del Canal 22 para convertirlo en un canal no comercial de interés público y de contenido cultural".



Recordó también que José María Pérez Gay, director fundador, dijo en algún momento que dudó en tomar esta responsabilidad por su desconocimiento en la parte de televisión, pero su trabajo lo llevó a ser acreedor del Premio Cámara de la Unesco.



La entrevista con la que el canal dio banderazo de salida fue una realizada por Silvia Lemus en Cartagena de Indias al Premio Nobel Gabriel García Márquez.



Pedro habló también de todos los programas que conforman el alma del 22: Música Maestro, con Armando Manzanero, Escenarios, Noticieros, Semanario 22, La Raíz Doble, Pantalla de Cristal, La Dichosa Palabra y La Oveja Eléctrica.



Aplaudió de igual modo las coberturas que han realizado en temas de elecciones y otros acontecimientos como el sismo del año pasado.



"Con plena conciencia que el arte y la cultura son elementos de identidad, esta señal ha compartido el orgullo por las raíces mexicanas. Aprovecho para expresar mi profundo reconocimiento a todos los que trabajan y han trabajado frente y detrás de las cámaras por su apoyo y compromiso".



Hubo un aplauso especial a la recién fallecida Laura Urraca, maquillista de ese canal de televisión.