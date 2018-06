Aparecen en París obras sobre migración artibuidas Banksy

PARÍS, Francia(AP )

Se cree que Banksy ha llevado su mensaje sobre migración a París, donde aparecieron siete obras atribuidas al provocador artista callejero británico.



Las obras fueron descubiertas en días recientes, incluyendo una cerca de un antiguo centro para migrantes en la esquina Norte de la ciudad que muestra a un niño pintando con spray un diseño de papel tapiz sobre una esvástica.



Nicolas Laugero Lasserre, editor del cibersitio Artistikrezo que dio a conocer la noticia, dijo que hace unas semanas se enteró por medio de contactos en el mundo del arte callejero en Francia que Banksy planeaba una visita.



Comenzó a buscar las obras y se topó con esa en el barrio norteño de Porte de la Chappelle. Laugero Lasserre señaló que el mismo esténcil de papel tapiz fue usado en una exposición en 2009 y que era "un verdadero distintivo" del escurridizo artista.



No pasó mucho tiempo para que otros agregaran, o restaran valor, a la obra de Banksy. Primero apareció una etiqueta azul sobre el papel tapiz. Y luego, el lunes, otro artista cubrió temporalmente una obra de Banksy con un a póster con el rostro de una mujer, pero el afiche fue rápidamente retirado y un restaurador de arte intentó desesperadamente proteger las obras con plástico transparente.



No todas las obras hacen referencia directa a la migración. Una es a versión de la pintura de 1801 de Napoleón cruzando los Alpes. Otra muestra ratas, incluyendo una que parece haber sido alterada durante el fin de semana.



"Aparecen en un momento político clave, y para mí esa es realmente la genialidad de Banksy", dijo Laugero Lasserre.



El publicista de Banksy no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.