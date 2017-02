¿Qué son los wine bars?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El concepto de wine bares relativamente nuevo. Los primeros establecimientos de este tipo llegaron a finales de los setenta y ochenta, pero nunca presentaron una real competencia para los pubs o bares de cocteles.



No obstante, a partir de los dos mil, este concepto ha ido caminando con pas firme, ubicándose en los barrios más hip de ciudades como París, Londres y Nueva York para ofrecer a sus clientes una amplia selección de vino por copeo, acompañado de una oferta gastronómica acotada pero de gran calidad.



Para los vinófilos, el wine bar es una buena oportunidad para probar etiquetas de renombre por copeo, y así disfrutar de diferentes regiones, variedades o estilos de vino en una sola sesión.



Sin importar el diseño de estos lugares, la barra del wine bar debe invitar a sentarse a tomar una copa; además, la selección de su carta por lo general se decanta por una hiperespecialización o, bien, se acota a vinos de una zona vitivinícola específica.



No obstante, independientemente del lugar y las opciones en su carta, lo esencial de este tipo de bares deberá ser el cuidado en el servicio y, sobre todo, en la conservación de las botellas por copeo, pues hay que recordar que el vino es un alimento vivo, que pasa por un proceso de oxidación al contacto con el oxígeno.



Así que si te encuentras a un wine bar y no tiene métodos o equipo apto para conservar las botellas abiertas en optimo estado, evítate la molestia.



Opciones cerca de ti



En la ciudad de México este concepto comienza a replicarse en diferentes colonias. Por ejemplo, en la colonia Roma, está El Pecado de Noé (Oaxaca 69), un lugar anti snobs que ofrece unaatmósfera relajada y una carta diseñada de manera didáctica. Por su lado, Romelia (Tabasco 99-B) es un lugar íntimo con una selección de vinos pensada para ofrecer una buena relación calidad/precio.



Aquí puedes acompañar con tablas de quesos y carnes frías. Finalmente, en Si Mon (Zacatecas 126) encontrarás una excelente selección de vinos mexicanos provenientes del Valle de Guadalupe. Un tesoro en términos de bares.