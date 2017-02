Los 12 errores más frecuentes de los viajeros

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

1. Hacer muchas escalas para ahorrar dinero

Algunos buscan ahorrarse una dinerito en la búsqueda de "las mejores ofertas". Pero tomar rutas con varias paradas puede ser más cansado y complicado que emocionante y funcional. Así que por un poquito más, no te agobies y compra boletos que acorten el traslado.



2. Revisa tus documentos de vuelo

Asegúrate de que todos tus documentos estén en orden y que tu pasaporte esté vigente. En muchos destinos se exige una vigencia mínima de seis meses. Lo mismo con la visa, revisa y anticipa.



3. No comas ni bebas cualquier cosa

Resulta curioso y atractivo para la mayoría de los viajeros empezar a comer o beber cosas que desconocen, platillos exóticos o hasta los más tradicionales de un país, pero puede resultar contraproducente. Prueba de a poco, si viajas con un guía o un conocedor del lugar no está de más pedir recomendaciones, no queremos que pases un mal rato si algo le cayó mal a tu estómago



4. Comprar recuerdos o regalos al inicio del viaje

Si viajas por primera vez, no te enamores de lo primero que ves. Suele pasar que los viajeros se llenan de souvenirs desde que inician el viaje, sin haber recorrido bien su destino. Sé precavido y no cargues ni gastes de más; un buen viaje se disfruta más si vas más ligero, en vez de preocuparte por todo lo que llevas o si puede romperse o extraviarse. Además, no compres por comprar y piensa si lo que llevas, realmente lo van a valorar. Muchos de estos recuerdos terminan arrumbados en un cajón.



5. Mejor cómodo que adolorido

Deja el glamour atrás y ponte zapatos, tenis o zapatillas cómodas. Viajar muchas veces requiere caminatas largas. Lo ideal es que lleves calzado al que ya estás acostumbrado. Si quieres viajar con tenis nuevos, te sugerimos que antes los uses varias veces para amoldarlos y te asegures que realmente son cómodos para andar de aquí para allá, sin provocarte ampollas.



6. Checa tu plan de telefonía

Recuerda que no estamos exentos de accidentes, así que siempre carga con tu celular o algún dispositivo para estar comunicado. Acuérdate que las tarifas por llamadas recibidas o hechas se cobran de manera distinta en cada país, así como el uso del Internet. Revisa costos y, si es posible, comunícate solo para lo necesario. Hay compañías que ofrecen paquetes bastante accesibles a los viajeros, además la Unión Europea anunció que el servicio de roaming esta por desaparecer, pero mientras tanto mídete a la hora de hablar.



7. Llevar mucho equipaje

Reduce lo más que puedas tu equipaje para evitar el sobrepeso y el cobro extra en el aeropuerto. Si piensas comprarte algo durante tu viaje también se convertirá en peso adicional. Mejor viaja ligero, muchos hoteles ya ofrecen servicio de lavandería por lo que no debes preocuparte si ya no tienes que ponerte. Investiga sobre el clima del destino a donde vas para no llevar ropa que no vas a usar y prepara tu maleta con anticipación. Te recordamos que Interjet, Aeroméxico y Volaris ya cobran por documentación de primera maleta para vuelos de y hacia Estados Unidos y algunos otros países.



8. Descansa antes de volar

Los vuelos de varias horas resultan bastante cansados, así que procura dormir bien antes de abordar. También puedes consultar a un médico sobre la mejor opción para poder dormir en el avión. Existen pastillas o medicamentos que pueden ayudarte a conciliar el sueño, a pesar de pasar largas horas en un asiento de clase económica.



9. No todo lo "turístico" es lo mejor

No solo no debes comer lo primero que encuentras. Si recorres bien el lugar puedes dar con restaurantitos a precios más baratos y razonables que en lugares donde los costos suben por la cantidad de turistas. Tampoco te quedes con los sitios más atractivos y famosos del país a donde vas, busca otras alternativas o lugares pocos visitados que pueden resultar en una gran aventura o experiencia de viaje.



10. Lleva el dinero necesario

Controla tus gastos y adminístrate, no queremos que te quedes sin fondos a mitad de viaje. Lo mejor es que, además de efectivo, lleves tarjeta de crédito, ya sea para rentar un auto, para emergencias o apuros



11. No planifiques cada detalle

Las mejores experiencias son las que no se planean, disfruta de tu viaje sin ser tan metódico y date la oportunidad de conocer nuevas cosas o personas sin esperar resultados precisos. Recuerda que a veces no todo sale como lo planeamos, y aunque sí debes tomar tus precauciones, relájate y vive espontáneamente.



12. Creer que eres todopoderoso

Prevé posibles imprevistos: enfermedades, dolores de muela, caídas, pérdida de equipaje, robo de tarjetas. Lleva los teléfonos necesarios para cualquier emergencia y, por favor, contrata un seguro de viajero, no sin antes verificar si cubre todo lo que necesitas.