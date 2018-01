(Tomada de la Red)

Una de las razas de perros más estigmatizadas son los pitbull. En países como Colombia, las autoridades y encargados de legislar los consideran como una raza “potencialmente peligrosa”, por lo que sus propietarios son obligados a pasearlos con bozal y a la adquisición de un seguro sobre el que hasta el momento no se han entregado mayores detalles.



Quienes se han dado la oportunidad de tener un pitbull en su hogar, saben que son animales supremamente tiernos, amorosos, que se caracterizan por su ingenuidad y nobleza. Sin duda que es una gran ventaja tenerlos desde temprana edad, pues así los puede educar y formar de acuerdo a su entorno familiar (si convive con niños, adultos mayores, etc).



KÁMARA



HOME

HISTORIAS

NOTICIAS

POLÍTICA

TENDENCIAS

KIEN ESCRIBE

KARICATURA

RADAR K

KIEN BLOGUEA

DEPORTES

KIENYKE.TV

KRIMEN

KÁMARA

EMPRENDIMIENTO

KIENYKE.FM

KIEN FUE

CONFIDENCIAS

FOROS K

Pitbull, una raza estigmatizada

Pitbull, una raza estigmatizada

24 de enero del 2018





Una de las razas de perros más estigmatizadas son los pitbull. En países como Colombia, las autoridades y encargados de legislar los consideran como una raza “potencialmente peligrosa”, por lo que sus propietarios son obligados a pasearlos con bozal y a la adquisición de un seguro sobre el que hasta el momento no se han entregado mayores detalles.



Quienes se han dado la oportunidad de tener un pitbull en su hogar, saben que son animales supremamente tiernos, amorosos, que se caracterizan por su ingenuidad y nobleza. Sin duda que es una gran ventaja tenerlos desde temprana edad, pues así los puede educar y formar de acuerdo a su entorno familiar (si convive con niños, adultos mayores, etc).



Es importante destacar que hoy en día existen varios cruces de pitbull como American Staffordshire Terriers, Staffordshire Bull Terriers, entre otros.



Los expertos se han cansado de repetir que estos animales no deben ser considerados como razas peligrosas, sino especiales. Pues su conducta depende de los cuidados y enseñanzas que sus propietarios le brinden, por lo que recomiendan tener mayores controles sobre las personas que los adquieren y no estigmatizar a los animales.



Los pitbull al igual que la mayoría de los perros, son sumamente perceptibles, crean lazos especiales con sus dueños y familiares, por lo que sin duda que ante cualquier situación o comportamiento agresivo que ellos consideren anormal, reaccionarán.



En los hogares con niños, a estos se les debe enseñar las normas básicas de convivencia con los animales. Es decir, no movimientos bruscos, no agresiones y mucho menor halar sus partes sensibles como cola y orejas. Esta recomendación es importante ya que la mayoría de agresiones se presentan por estas situaciones.



Las mutilaciones no están bien en esta, ni en ningún otra raza. Históricamente, los pitbull han sufrido de mutilaciones en su cola y orejas con fines netamente estéticos, para crear una imagen de rudeza equivocada o simplemente porque los demás lo hacen.



Si usted se anima a tener un perro de esta raza en su hogar, sea consciente de todos los cuidados que requiere. Los pitbull son perros fieles, capaces de hacer lo que sea con tal de complacer a sus amos, así que si lo educa bien, este se formará correctamente, de lo contrario, será todo un dolor de cabeza.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/todo-lo-que-debe-saber-sobre-los-pitbull