¿Por qué algunos perros lamen paredes?

Muchos de los propietarios de mascotas suelen acudir frecuentemente al veterinario o etólogo con el fin de comprender por qué se presentan algunos de los comportamientos de sus animales de compañía. Las preguntas más comunes están relacionadas con sus sueños, ladridos e incluso a conductas poco habituales.



Uno de esos comportamientos que más se denuncian es el lamer las paredes por parte de algunos canes. Esta conducta que en principio puede ser considerada graciosa, trae consigo varios problemas económicos y emocionales para sus propietarios.



Lamer las paredes no es algo que sea común. Normalmente, los canes lo hacen cuando requieren atención por parte de sus dueños o están experimentando procesos de adaptación a un nuevo entorno. No obstante, en los casos de los perros que lo realizan cuando cachorros, es completamente normal, pues su olfato y lengua son su puerta de entrada a un mundo nuevo por descubrir.



Otro de los elementos que podría ser factor para que se presenten este tipo de comportamientos es una mala alimentación. La no adquisición de los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo, puede generar trastornos en los perros, por esto, es común que laman paredes, se estrellen contra las mismas o incluso, destruyan algunos de sus elementos.



Los miedos y las inseguridades son otro de los puntos que pueden generar este comportamiento. En este caso, se recomienda no obligar al animal a permanecer en un entorno en el que no se siente cómodo y en el que posiblemente solo le evoca malas experiencias.



Si su perro presenta este comportamiento, lo primero que debe hacer es llevarlo al etólogo, este especialista se encargará de identificar la causa exacta de este y cuáles son los pasos a seguir en su tratamiento. No se debe maltratar al animal, ya que esto generará mascotas traumadas y dependientes.



