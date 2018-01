Consejos para que su perro coma concentrado

(Tomada de la Red)

Los perros necesitan un tipo de comida específica que surta todas sus necesidades en las diferentes etapas de su vida y en muchas ocasiones están son elaboradas para resultar atractivas para la mascota. Sin embargo, los malos hábitos o cambios constantes en la dieta pueden provocar rechazo y desinterés.



El concentrado está hecho a base de soya, maíz, arroz o de alguna proteína como el pollo, la carne o los mariscos, así como vitaminas y minerales, lo que es muy recomendable para el desarrollo y la salud de su mascota. Si no se alimenta adecuadamente podrá tomar algunas medidas que le presenta KienyKe.com para regular sus hábitos alimenticios.



Indaga: Es muy importante descubrir porque su mascota no quiere comer dicho tipo de comida. La primera razón es que su perro podría estar enfermo y en segundo lugar podría ser muy quisquilloso con la comida ya que a menudo le dan alimento para humanos. Para descubrir la razón deberá llevarlo al veterinario.

Alimento Adecuado: Luego de conocer la razón deberá seleccionar la comida adecuada y específica para su mascota. Tenga en cuenta factores como la raza, edad y hasta su sexo.

No use otros alimentos: No acostumbre a su mascota a comer las sobras de lo que deja de almuerzo o cena, esto es un cambio drástico en su dieta y siempre será más atractivo de lo que realmente es más saludable para él. Si dado el caso quiere darle a su perro algún alimento húmedo de humanos, asegúrese de que no sea tóxico.

Humedecer las croquetas: Los veterinarios recomiendan que los perros tengan una dieta seca, y aunque no es la más deliciosa o apetecible, humedecer el concentrado con agua caliente resulta de gran ayuda ya que potencia el olor de las croquetas y llama más la atención.

Psicología: A muchas mascotas el cambio los incentiva a comer, por lo tanto puede usar pequeños trucos, como adicionar yogur natural, libre de colorantes y sabores artificiales, al concentrado.

Recuerde que no importa que tan saludable se encuentre su perro, ser quisquilloso con la comida podría causarle múltiples problemas de salud y comportamientos que pueden llevarlo incluso hasta la muerte. Entre dichas enfermedades se encuentran la obesidad, pancreatitis, deficiencias nutricionales, entre otras.



