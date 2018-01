Maquillaje caro o barato, ¿cuál es mejor?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Seguramente el maquillaje se ha convertido en uno de tus grandes aliados al momento de querer resaltar tu belleza natural y expresar tu estilo y personalidad.



Es por ello, que al adquirir un labial, un polvo compacto, una sombra o una máscara de pestañas, se vuelve una decisión a veces complicada al ver la gran variedad de colores, precios, marcas y estilos que existen.



La oferta de productos cosméticos en el mercado es amplia y diversa así como los costos de estos, puedes encontrar cremas y maquillajes de distintos precios, pero con especificaciones muy parecidas entre sí; marcas que van desde el costo más económico hasta marcas Premium que duplican o triplican su costo, esa es una situación común al salir de compras pero ¿es mejor un cosmético económico o uno caro?



La elección de cualquier producto cosmético depende principalmente de tus gustos y preferencias, así como de sus características; es decir, si buscas que sea indeleble (en el caso de un labial) o que tenga una buena fijación a nuestra piel (en el caso de un maquillaje o polvo compacto).



Por eso te recomendamos tomar en cuenta los componentes del producto y que tan compatibles son con tu tipo y tono de piel, así como con el clima del lugar en el que vives.



Por ejemplo, una base de maquillaje puede resultar excelente para tu amiga o hermana pero para ti no, aun así sea el producto más costoso del mercado puede que a ti no te funcione, esto debido a que tu tipo de piel no es el mismo y mientras ellas viven en un clima frío, tu puedes vivir en un entorno cálido y húmedo o viceversa.



Adquirir cualquier cosmético dependerá de los resultados que queremos obtener, de que tan compatible eres con una marca y claro, también de cuánto estas dispuesta a invertir en ello.



Hoy en día el costo de un maquillaje no representa un impedimento para no plasmar tu estilo y personalidad pues si buscas y dedicas tiempo a elegir, podrás darte cuenta que la variedad en el mercado es inmensa.



Si tu bolsillo lo permite, podrás usar cosméticos de marcas de prestigio y sino, tienes la oportunidad de probar diversas marcas de menor costo pero no por ello sin calidad o buenos resultados, ya que la industria cosmética es una industria global y con innovación constante por lo que en todos los productos encuentras tecnología e ingredientes seguros, eso sí siempre y cuando los adquieras en el mercado formal y de empresas serías con marcas comprometidas contigo, con tu belleza, salud y bienestar.



Siempre toma en cuenta que el protagonista principal en esta elección eres tú y el cuidado de tu belleza y bienestar; es por eso que siempre te recomendamos no exponerte o arriesgarte comprando cosas que parecen pero no son y lo sabes.



Disfruta y cuídate, ese es el mejor regalo que puedes hacerte.