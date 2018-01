Todo lo que puedes hacer para evitar la gripe

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Aunque no hay forma de garantizar una inmunidad, estos tips serán súper útiles para evitar esta horrible enfermedad durante el frío.



En el peor de los casos, la gripe puede causar neumonía o una infección secundaria que puede llegar a ser fatal para casos específicos.



Y ya en serio… ¿quién está a gusto enfermo de gripe? ¡Nadie! Así que obviamente haremos hasta lo imposible para evitarlo.



Aléjate de los enfermos

El virus es un parásito que vive alrededor de las secreciones respiratorias que viajan a través del aire en pequeñas gotas; cuando son proyectadas por una tos o un estornudo, pueden volar hasta casi un metro de distancia. Una persona enferma puede contaminar el aire que respiras. Y no hay forma de saber si una persona es benigna o maligna… así que deberás tomar tus precauciones.



Aleja tus manos de tu rostro y lejos de tu boca y nariz

Por tocar una superficie contaminada no te contagias, pues el virus no infecta la piel; debe hacerlo con una membrana mucosa en tu nariz o boca. Así que cada vez que tocas tu rosto te estás arriesgando.

Limpia superficies públicas mínimo una vez al día



El virus de la gripe permanece viable sin huésped hasta por 24 horas. En general, la superficie de tu hogar estará contaminada todo el día si vives con alguien enfermo. Por eso deberás limpiar superficies públicas, tales como: Cargadores, perillas, switches, manijas, etc.



Lava tus manos después de tocar tales superficies

¿Tocaste un switch o un teclado? Ya sea que estés en un lugar público o en tu hogar, lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón. No te quieres arriesgar, ¿cierto?



No beses a un enfermo

Yo sé que es especialmente difícil porque tienes pareja y te encanta besarla, pero la gripe es muy contagiosa, así que posiblemente termines igual de enferma… o peor. El virus se encuentra en la saliva, así que el riesgo es obvio.



Cierra ventanas

Se supone que el aire ayuda a circular el virus fuera de lugares cerrados. Pero a menos de que alguien literalmente saque la cabeza por la ventana, abrirla simplemente no hará nada por ti. La protección externa del virus se endurece con el frío, así que se vuelve más resistente y contagioso.



Evita compartir alimentos con enfermos

Aunque los alimentos no juegan un rol importante en el contagio de influenza, comer alimentos contaminados al compartir un platillo o utensilios, sí te pone en gran riesgo.



Duerme bien

Dormir lo suficiente es un buen hábito para potencializar el sistema inmune y prevenir virus respiratorios. El adulto promedio debería dormir entre 7 y 9 horas por noche.



Relájate

Sí, tener gripe trae tos y mocos, pero ¿qué crees? El estrés también lo hace. La gente que reporta estrés sicológico tiene menos anticuerpos.



Incluso el ambiente perfecto no será una burbuja estéril que te proteja de la gripe. Así que no te preocupes demasiado.