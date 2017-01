Perro arriesga su vida por la de su compañera

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La vida que vivimos suele ser ajetreada y atareada, aunque siempre hay un lugar para las historias conmovedoras. Sin embargo, en este caso los protagonistas de este hermoso relato de amor son dos perros.Hace pocos días, en el crudo y frío invierno ruso, una perra callejera y su fiel compañero protagonizaron una conmovedora historia.Ella se encontraba herida, y con tanta mala suerte, que terminó justo en el medio de las vías del tren en Tseglovka, cerca de la localidad rusa de Uzhgorod. La perrita herida no podía moverse, y aunque cada pocos minutos un tren pasaba por encima de ella, estaba justo en el hueco entre los rieles. De esa forma, no era aplastada, pero tampoco podía irse de allí.Durante el tiempo que la perrita pasó en las vías, que fueron más de 48 horas, muchas personas pidieron ayuda para ella mediante las redes sociales, pero nadie logró rescatarla.Sin embargo, fue su compañero fiel quien la protegió, y arriesgó su propia vida para darle calor bajo la nieve y mantenerla a salvo hasta que finalmente los dos fueron rescatados.Durante dos largos días, el compañero de la perrita permaneció junto a ella, aunque él estaba sano y podría haber salido fácilmente de la zona de peligro.Gracias al amor de su compañero, que se metió bajo los trenes en movimiento una y otra vez, la perrita sobrevivió hasta ser rescatada.Finalmente, Denis Malafeev pudo asistir a ambos animalitos, sacarlos de allí y llevarlos a un refugio en Uzhgorod. "No se cómo llamarlo. Instinto, amor, amistad, lealtad", comentó Denis emocionado.Finalmente, los perritos se recuperan en un refugio para poder continuar con una vida feliz. Ésta es otra historia que demuestra que los animales son seres que pueden demostrar un amor infinito, a veces mucho más impactante que el que los humanos somos capaces de dar.FUENTE: La Bioguía