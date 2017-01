¿Cómo se reproducen la cacatúas?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Oriundas de Australia, las cacatúas están presentes hoy en día en casi todos los países. Una de sus peculiaridades es que se trata de animales monógamos. Y no solo eso, sino que sus lazos de pareja pueden durar muchos años. Según explican algunos expertos, algunos ejemplares se emparejan incluso antes de alcanzar la madurez sexual y no crían hasta un año después.



Si tienes cacatúas en casa y quieres que se reproduzcan, será mejor que no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación.



Madurez sexual



Lo primero que debes tener en cuenta es que las hembras de las cacatúas crían por primera vez entre los tres y los siete años. En cambio, la madurez sexual de los machos puede llegar más tarde. Es importante que tengas en cuenta que las cacatúas suelen poner de 2 a 5 huevos. En cuanto al periodo de incubación, suele durar unos 21 días. Otro factor a tener en cuenta es que la tarea de incubación suele ser compartida por ambos progenitores en muchas especies.



Consejos



Si tienes una pareja de cacatúas y quieres destinarla a la cría, lo ideal es que dispongas de una jaula lo suficientemente grande para que puedan volar. También es importante que en el lugar no haya corrientes de aire y que se pueda ventilar con facilidad. Por otro lado, es importante que cuenten con un nido de madera, ya que en ellos se sienten cómodas y protegidas. Además, deberás proporcionarles un material de relleno para evitar que resbalen los huevos. También queremos recomendarte que les ofrezcas una alimentación equilibrada y de buena calidad



Hasta las seis semanas de vida



Por último, queremos comentar que las crías nacen sordas y ciegas, por lo que son alimentadas por sus progenitores hasta las seis semanas de vida. Cuando hayan pasado unos dos meses, podrás separar a los polluelos de sus padres. Eso sí, es importantes que los traslades a habitáculos grandes para que puedan concluir su fase de desarrollo.



FUENTE: http://animalmascota.com/la-reproduccion-de-las-cacatuas/