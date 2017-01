Cómo dejar de tener ganas de un postre

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de nuestros antojos son la raíz de nuestras emociones, hábitos y nutrientes. Así que después de comer una sopa de verduras, podrías tener un antojo de fresas con crema porque tu mamá siempre los combinaba. O tal vez te den ganas de un pastel de chocolate después de trabajar porque tu novio solía visitarte con chocolates en la salida de tu oficina.



También es posible que no hayas comido bien, particularmente proteína y grasas. Estos nutrientes ofrecen saciedad, así que a falta de ellos, necesitarás energía.



Y si las emociones son las culpables de tus antojos, haz una pausa después de tu comida y pregúntate qué estás sintiendo y si habría otra conducta que pudiera darte comodidad (como hablarle a tu mamá o leer un rato).



Y si un hábito es el problema, compra pequeños dulces dietéticos que te ayuden a saciar el antojo sin poner el riesgo tu salud, tal es el caso de una cucharada de crema de maní o té de canela.



En cuanto a deficiencias de nutrientes, busca proteínas saludables como pescado, huevos o frijoles, así como grasas naturales, como aceite de oliva, aguacate y nueces. Con estos alimentos en tu dieta, habrás apagado ese botón en tu cerebro que te exige un pastel de chocolate.



Combatir los antojos no es tan difícil como crees. El chiste es aprender a identificar lo que quiere tu cuerpo y ayudarlo a suistituir lo que CREE que necesita.



Toma un vaso de agua: No te rindas ante los antojos y te compres los churritos de la maquinita. Mejor tómate un vaso de agua para mejorar la digestión, eliminar el antojo y mantenerte hidratada. Para que surta efecto, es importante que te esperes mínimo unos 15 minutos para que el antojo disminuya.



Distráete: Olvídate de las galletas de chocolate y distráete con un videojuego, un libro o tus redes sociales. Lo mejor sería salir a pasear o hacer ejercicio, pero también puedes aprovechar tu tiempo para hacer algo productivo.



Haz ejercicio: Si crees que comer chocolate te ayudará, piénsalo de nuevo. Toma un paseo, sube las escaleras y hazte un par de abdominales para quemar calorías y satisfacer tus antojos. Sabemos que es lo último que quieres hacer, pero hacer ejercicio es la mejor solución para cualquiera de tus problemas.