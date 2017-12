4 consejos para cuidar a las mascotas en Navidad y Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, no solo los adultos se estresan por las compras o preparativos para las reuniones familiares o de amigos sino también las mascotas.



Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para no exponer a nuestros fieles compañeros como gatos y perros a situaciones que pueden causarle un cuadro de stress e incluso enfermarlos.

Paola Roca, médica veterinaria de Animal Health de Bayer, brinda consejos para mantener el buen estado físico y emocional de nuestras mascotas en estas fiestas.



1. Evitar exponer a nuestras mascotas a los fuertes sonidos de los pirotécnicos.

Todos los animales sufren por los pirotécnicos debido a que son ruidos muy violentos. Es recomendable en el caso de los perros y gatos, acostumbrarlos desde cachorros a estos sonidos, pero si la mascota ya creó esta fobia, puede, previa consulta con el veterinario, aplicar unas gotitas tranquilizantes para evitar que entren en un estado de stress y se enfermen. Además, cabe resaltar que los tapones en los oídos no ayudan a evitar que escuchen estos ruidos y se asusten, debido a que nuestras mascotas tienen el sentido del oído muy desarrollado y son muy sensibles a los sonidos.



2. Evitar que sufran de indigestión por comer restos del banquete navideño

La carne de pavo podría ser un alimento apto para las mascotas siempre y cuando el animal no sea alérgico a la proteína de esta ave, y se le ofrezca solo la carne sin pellejo y sin condimentos. Es recomendable no darles huesos de aves porque son dañinos y podrían perforar o dañar partes de intestino. Por otro lado, es importante tomar en cuenta el cuidado con los panetones, evitemos darles este pan tradicional de Navidad a los gatos y perros porque las pasas y guindones les provocan problemas digestivos. Las uvas y ciruelas evitémoslas.



3. Evitar llevarlos constantemente de viajes para no causarles estrés

Muchas personas prefieren viajar en estas fechas para relajarse y disfrutar de nuevos escenarios. Sin embargo, para las mascotas viajar representa una situación incómoda, especialmente para los gatos. Es recomendable dejarlo en casa con algún familiar. Si decide llevarlo, dele agua y cuídelo de los mareos.



4. No olvidar llevarlos al veterinario para desparasitarlos

Para garantizar un buen estado de salud en las mascotas, es importante cumplir con el calendario de vacunación y desparasitación. Especialmente en los gatos, la especialista señala que muchas personas olvidan en estas fechas realizar la desparasitación mensual en el caso de parásitos externos y la desparasitación trimestral para parásitos internos, por ello recomienda, bajo las indicaciones de su veterinario, un tratamiento antiparasitario muy simple de suministrar como es Profender Gatos, que elimina los parásitos internos y así evita los contagios a los seres humanos, además los alivia del stress y se puede usar en gatitos (más de 8 semanas y de más de 0.5 kg) y en las gatas lactantes o preñadas.



FUENTE: https://laprensa.peru.com/vida-estilo/noticia-perros-gatos-mascotas-cuidados-navidad-ano-nuevo-55455