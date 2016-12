Cosas que debes saber sobre el hígado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El hígado es nuestro órgano interno más grande y técnicamente la glándula más grande también. Si eres de las que no toma mucho o se abstiene de tomar un trago al día y no más, es posible que asumas que jamás tendrás que preocuparte por tu hígado… pero la vida no es así.



La mayoría de nosotros asociamos el alcoholismo con el hígado y la cirrosis, pero hay mucho más sobre el hígado que seguro no sabes. La gente cree que sólo se puede dañar al hígado si hacen algo mal con él (como tomar en exceso), pero a veces sólo requiere un mal gen o incluso el género incorrecto para llegar al hospital con problemas del hígado.



No todas las enfermedades del hígado están relacionadas con el alcoholismo



La cirrosis no es la única enfermedad del hígado. También existe una condición llamada esteatohepatitis no alcohólica o hígado graso no alcohólico, la cual se refiere a la acumulación de grasa en el hígado.



Por culpa de la epidemia de obesidad, cada vez hay más casos de gente con diabetes o prediabetes u otro síntoma del síndrome metabólico, que están desarrollando grasa en sus hígados muy parecida a la grasa de quienes toman alcohol en exceso.



Y eso qué, se preguntarán. Pues el hígado graso no alcohólico incrementa el riesgo de tener cáncer de hígado. La buena noticia es que puede prevenirse con una buena dieta y ejercicio.



Por otra parte, existen causas de cirrosis que no tienen nada que ver con el alcohol, así como la hepatitis y la colangitis esclerosante primaria, una enfermedad autoinmune que orilla al hígado a atacar las células que se forman en los ductos biliares. Esta condición produce inflamación y daño al tejido la cual puede resultar en cirroris. Lo peor del caso es que cada vez hay más casos, particularmente en mujeres.



No puedes vivir sin tu hígado



La evolución o Dios no te dejaría vivir sin un órgano que no fuera importante. Y es que el hígado es un órgano increíblemente importante; además de ayudar en la digestión y la coagulación de sangre, elimina bacterias y virus, construye proteína y guarda azúcar y grasa.



La gente olvida que todo lo que come, toma y respira es procesado por el hígado. Si quitas todas esas funciones al organismo, obviamente no podrá sobrevivir. Las complicaciones de una enfermedad del hígado son grandes y mortales.



El hígado se regenera



Además de ser el órgano interno más grande, es el único que puede regenerarse completamente. Las células del hígado siempre están tratando de reparar el daño que le causas para regenerarse. Es por eso que los trasplantes de hígado pueden hacerse con sólo una porción del hígado del donador.



Cuando se requieren muchas reparaciones, algunas regresan en forma de tejido dañado, el mismo tejido que, en exceso, se convierte en cirrosis. Entonces, aunque sea bueno saber que el hígado puede regenerarse, es importante recalcar que todo en exceso es malo.



Tu cumpleaños puede predecir tu riesgo de tener Hepatitis C



El virus de la hepatitis C se expande a través de la sangre, así que las drogas y ciertas conductas sexuales te ponen en riesgo de contraer esta enfermedad. Pero fuera de este riesgo tan obvio, el 75% de las personas con Hepatitis C en Estados Unidos tienen una cosa en común: Nacieron entre 1945 y 1965.



Es posible que no notes síntomas de una enfermedad del hígado



Algunos de los síntomas de la colangitis esclerosante primaria no son la gran cosa, así como comezón, fatiga y ojos resecos. Pero una vez que la enfermedad avance, notarás síntomas de cirrosis como náusea, pérdida de peso, inflamación, confusión y, por supuesto, un tono amarillento en la piel.



El caso es que muchas enfermedades del hígado son asintomáticas hasta que es demasiado tarde. Por eso mismo es súper importante incluir un estudio para el hígado como parte de tus estudios anuales.



Tu hígado hace el trabajo de desintoxicación



Pues verás, el hígado procesa todo lo que comes y tomas, así que filtra absolutamente todas las toxinas. Y sí, filtra el alcohol, pero también las toxinas que hay en medicamentos y alimentos. Con el paso del tiempo y entre más medicamentos necesitamos, será cada vez más importante prestar atención a la salud de nuestro hígado.



Por fortuna, tu hígado hace muy bien su chamba de desintoxicar tu cuerpo, así que en lugar de hacer un détox o una dieta de jugos, sería bueno que mejor nunca le metieras tantas toxinas a tu cuerpo. Y con eso me refiero a comer bien, implementar hábitos saludables (como hacer ejercicio) y mantener un buen peso.



Al final del día, nuestra salud, particularmente la de tu hígado, está en tu control.