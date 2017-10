Consejos para que mi gato deje dormir

COLOMBIA(Tomada de la Red)

Los gatos además de ser seres maravillosos y únicos, son animales muy nocturnos que se puede manifestar de diferentes maneras: jugar, maullar, pedir comida o sencillamente buscar el mejor lugar para dormir así sea en la madrugada.



Aquí te contamos algunos tips para que la vida nocturna de tu gato no afecte tu sueño:



1. Jugar con tu gato antes de dormir: además de afianzar su relación, jugar con tu gato hará que queme toda su energía y te deje descansar, lo ideal es hacerlo al menos 30 minutos y verás como tu gato te lo agradece dejándote dormir.



2. Adecua su propio espacio: es importante que tu gato tenga su propio espacio de diversión, asegúrate que tenga sus juguetes y algunos snacks, es probable que no te moleste en la noche.



3. Cerrar la puerta de la habitación: es una solución muy dificil y quizá no funcione tan bien como esperas, pues tu gato al ver la puerta cerrada comenzará a maullar o incluso a golpear la puerta para que le abras.



4. Mantenlo activo durante el día: generalmente los gatos duermen de día y son más activos en la noche, procura alterar su rutina manteniéndolo más activo durante el día para que queme toda su energía y la noche sea el momento de descanso y recuperación de esa energía.



Ten presente:



Ofrecerle comida a tu gato para que te deje dormir no es la solución, si te recibe la comida será solo por el momento y luego volverá a lo suyo.



El gato puede llegar a acostumbrarse a tus horarios, así que llénate de paciencia mientras lo educas. La tarea será más fácil cuando no sean tan cachorritos.



Una buena compañía hará que tu gato se mantenga ocupado, otro gato puede ser una buena solución para que no pase tanto tiempo solo y además tenga con quien jugar y liberar toda esa energía acumulada.

Dormir con tu gato puede llegar a ser muy positivo, no solo porque fortalece la relación y la confianza, sino porque te brindará calor y relajación gracias a sus ronroneos.



¿Pero por qué los gatos son tan nocturnos?





Es su instinto de cacería, ellos están físicamente diseñados para cazar sus presas, porque es el momento en el que están más vulnerables. Además, debido a su gran visión nocturna, los gatos están atentos a cualquier movimiento, incluso debajo de las cobijas.



