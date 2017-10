Las ciudades más seguras del mundo para viajar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dicen que viajar es uno de los mayores placeres de la vida; sin embargo, elegir un destino no es cosa fácil, pues son muchos los factores que inuyen en esta decisión. Por supuesto, la seguridad que ofrece el lugar a donde vas debe ser uno de los principales.



El Economist Intelligence Unit publicó una lista en la que se encuentran las 10 ciudades más seguras del mundo para viajar.



Para la clasificación se tomaron en cuenta cuatro tipos de seguridad: La sanitaria, la digital, la personal y la de infraestructura. Aquí decimos qué ciudades son y cómo puedes divertirte en ellas:



1. Tokio. En una ciudad con más de 39.4 millones de habitantes en la que abundan los parques y jardines, donde la gente acostumbra a relajarse. Uno de los más famosos es el Jardín Nacional Shinjuku Gyoen.



Aunque si prefieres el ajetreado ritmo de la ciudad, no puedes dejar de visitar el cruce de Ginza, la famosa calle que seguro has visto en las películas: está catalogada como una de las zonas más exclusivas de la ciudad.



2. Singapur. Catalogada también como una de las ciudades más prosperas de Asia, pues aquí el desarrollo tecnológico es evidente. Prueba de ello son los Gardens by the Bay, que seguro te harán sentir como en una película de ciencia ficción.



3. Osaka. Otra ciudad japonesa que se cuela en la lista para confirmar que la buena fama de sus habitantes no solo es un rumor. Aquí puedes visitar el Santuario Sumiyoshi Taisha, uno de los más antiguos de Japón.



4. Toronto. Las Cataratas del Niágara, en la provincia de Ontario, seguro te llaman la atención. Si vas a Toronto puedes aprovechar el viaje, pues no quedan muy lejos de ahí. Pero además, puedes admirar la ciudad desde la Torre CN en donde te recomendamos el restaurante giratorio a más de 350 metros de altura.



5. Melbourne. Una ciudad australiana que tiene mucho que ofrecer. Si eres fan de los vinos podrás visitar cualquiera de sus viñedos y hacer una excursión ir al Parque Nacional Port Campbell, lugar donde se encuentra la playa de Los Doce Apóstoles, un sitio espectacular.



6. Ámsterdan. La ciudad fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero, uno de sus atractivos es la Plaza Leidseplein, un lugar ideal para salir de esta, pues es una zona que cuenta con múltiples bares y restaurantes. Y si preeres algo más relajado, puedes visitar el Parque Vondelpark, de los más famosos del lugar.



7. Sídney. No hay duda, tienes que visitar la Opera de Sidney. Pero además, ve al Puente de la Bahía para caminar y contemplar el increíble paisaje urbano.



8. Estocolmo. Cuenta con dos grandes sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: El Palacio de Drottningholm y el Cementerio del Bosque. Este último es literalmente un cementerio que reúne el talento arquitectónico con la maravilla de la naturaleza.



9. Hong Kong. A simple vista los impresionantes rascacielos te dejarán con la boca abierta. Si prefieres la naturaleza, visita el Pico Victoria, la montaña más alta de la isla. Y, por supuesto, no puedes dejar de ir al Gran Buda Tian Tan.



10. Zurich. Desde esta ciudad puedes admirar los impresionantes Alpes y visitar la Ópera de Zurich, o si eres amante del arte puedes ir a los museos de Kunsthaus y Rietberg. Y si se te antoja ir de compras, la calle Bahnhofstrasse es el lugar indicado.