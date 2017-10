El alcohol mejora la habilidad para hablar otros idiomas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hasta donde yo sabía, el alcohol no era benéfico para la comunicación social, y tan sólo checar tus mensajes borrachos te hará saber porqué.



Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que las bebidas alcohólicas pueden ayudarte a hablar mejor… en otros idiomas. De acuerdo a este estudio, tomar una cerveza puede mejorar tu habilidad para hablar lenguas extranjeras.



Esto no quiere decir que puedes tomarte unas Guinness y de repente podrás hablar irlandés. Esto es ciencia, no magia.



El estudio fue realizado por investigadores de 3 Universidades en Europa, quienes querían conocer más sobre los efectos de un consumo ligero de alcohol en las habilidades de lenguas extranjeras. Los participantes del estudio fueron 50 habitantes nativos de Alemania que recientemente habían comenzado a hablar holandés. A cada participante se le proporcionó una bebida, para luego tener una conversación con un extraño en holandés.



Algunos participantes recibieron un tarro de cerveza con 5% de alcohol, mientras que otros bebieron una bebida sin alcohol. Luego, 2 holandeses nativos calificaron las habilidades orales de todos ellos sin saber cuáles habían bebido alcohol y cuáles no.



¿Los resultados? Los participantes que bebieron cerveza tuvieron un mejor desempeño que aquellos que no bebieron alcohol. En particular, los holandeses nativos apreciaron la buena pronunciación de quienes tomaron cerveza.



Sin embargo, la autopercepción no se vio afectada por el alcohol. Cuando los participantes calificaron sus propias habilidades para hablar holandés, ninguno de ellos creyó que hubiera tenido un mejor desempeño.



¿Por qué el alcohol mejora nuestra habilidad para hablar otros idiomas?



No hay una respuesta en específico. En realidad se creería que el alcohol perjudicaría la capacidad de hablar un segundo idioma, cuando en realidad, el alcohol aumenta la confianza en nosotros mismos y reduce la ansiedad social.



Es importante destacar que los participantes consumieron una dosis MUY baja de alcohol. Los niveles altos de consumo de alcohol seguramente no tendrán los mismos efectos benéficos para la pronunciación de una lengua extranjera.



Si el alcohol es bueno o malo, todo depende de los efectos que busques. Hay nuevos estudios que sugieren que la cerveza es más efectiva que un analgésico. Sin embargo, todos sabemos que es perjudicial para el hígado.



Tomar una cerveza mientras sales de viaje facilitará tus conversaciones sociales, pero definitivamente no hay necesidad de emborracharte para pasarla mejor.