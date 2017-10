Diez beneficios del divorcio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El divorcio siempre es doloroso, ya que nadie se casa pensando que se va a divorciar en unos años y aunque a últimos fechas esto es muy normal no deja de ser triste, sobre todo si se tienen hijos.



Así que ve el lado positivo de esta situación, aquí te dejamos una lista de todo lo bueno que puedes sacar de esta prueba de vida.



1.- Puede que tengas más tiempo para ti. Admítelo tener un hogar es muy lindo, pero también absorbe una gran parte de tu tiempo.



2.- Puedes administrar mejor tu dinero. Esto es completamente real te den una pensión o no de ahora en adelante tendrás que administrar mejor tus gastos.



3.- Podrás gastar tu dinero sin sentir remordimientos. Ya no tendrás que pensar en “nosotros” sino en ti.



4.- Podrás re-conectar con tus amigos. Tendrás la libertad de ir y llegar a la hora que quieras, sin que tengas que avisar, aunque sea por cortesía.



5.- Es tu casa, son tus reglas. Con todo lo que has aprendido puedes mejorar las reglas de tu hogar, tanto para ti como para tus hijos.



6.- Esta situación te puede ayudar a estar más cerca de tus hijos. La familia es un equipo y tus hijos son sin duda un gran aliciente para salir adelante.



7.- Tendrás una mejor salud. Aunque hoy te puedas sentir muy mal en todos los aspectos, con el paso del tiempo tu salud estará en optimas condiciones ya que descansarás más.



8.- No te cierres al amor. Tener una nueva relación te puede llenar de ilusiones y eso te hará lucir radiante.



9.- Tendrás un gran crecimiento personal. Todas las lecciones que la vida te da son por algo, así que siempre recuerda que lo mejor está por venir.



10.- En un divorcio de mutuo acuerdo todos ganan. En caso de que tu ex pareja y tu tengan hijos se tendrán que ver toda la vida, por lo que tendrán que ser grandes amigos y tus hijos verán con normalidad esta nueva forma de familia.